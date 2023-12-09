Масалитин советует молодым попробовать себя в Европе: «Это хорошая практика. Аренда в «Базеле» пошла Чалову на пользу»

Валерий Масалитин призвал российских игроков попробовать свои силы в Европе.

«Я бы посоветовал нашим молодым ребятам попробовать себя там, даже и в аренде. Если есть шанс поиграть в Европе хотя бы полгода, то им стоит воспользоваться. Давайте возьмем в пример того же , которому на пользу пошла аренда в «Базеле».

Да, может не получиться, но ведь всегда можно вернуться в Россию. С помощью аренды футболист будет иметь возможность вернуться в свой клуб, если не получится заиграть в Европе. Зарубежная аренда – это хорошая практика, которую, к сожалению, редко используют наши клубы для развития своих игроков», — сказал бывший игрок .

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