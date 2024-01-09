Дюрица о Евсееве: «Сумасшедший, дурак в хорошем смысле слова. На тренировках ломал людей, если на поле кто-то ошибался – становился красной тряпкой для него»
Ян Дюрица рассказал о взаимоотношениях с партнерами по «Сатурну».
– При тебе в «Сатурне» появились такие ветераны, как Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко. Расскажи подробнее про этих заслуженных футболистов, которые в лучшие годы представляли сборную России.
– Конечно, я знал о них, как о классных футболистах, но они оказались еще и отличными людьми. Лоськову уже не хватало скорости, но насколько же он был умным футболистом, мог отдать гениальный пас.
Евсеев – дурак в хорошем смысле этого слова. Он бы сломал всех. Если он набрал на взвешивании лишний вес, то тебе лучше с ним не сталкиваться – можно в больницу уехать. Евсеев – сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то все, ты становился для него красной тряпкой, – сказал экс-защитник «Сатурна», «Локомотива» и сборной Словакии.
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