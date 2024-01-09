Дюрица о Евсееве: «Сумасшедший, дурак в хорошем смысле слова. На тренировках ломал людей, если на поле кто-то ошибался – становился красной тряпкой для него»

Теги Локомотив Леон Сатурн Дмитрий Кириченко Ян Дюрица Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Вторая лига Б Футбол

Ян Дюрица рассказал о взаимоотношениях с партнерами по «Сатурну».

– При тебе в «Сатурне» появились такие ветераны, как Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко. Расскажи подробнее про этих заслуженных футболистов, которые в лучшие годы представляли сборную России.

– Конечно, я знал о них, как о классных футболистах, но они оказались еще и отличными людьми. Лоськову уже не хватало скорости, но насколько же он был умным футболистом, мог отдать гениальный пас.

Евсеев – дурак в хорошем смысле этого слова. Он бы сломал всех. Если он набрал на взвешивании лишний вес, то тебе лучше с ним не сталкиваться – можно в больницу уехать. Евсеев – сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то все, ты становился для него красной тряпкой, – сказал экс-защитник «Сатурна», «Локомотива» и сборной Словакии.

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15 комментариев
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Харизматичные игроки были. Яркие! Не могу сейчас назвать такого же яркого защитника нынешней РПЛ.
+11
-1
+10
Ответ Гоша Петров
Это в психологии называется «эффект утенка»,все что было раньше,кажется более хорошим,из разряда трава была зеленее и тп
Ну это не тот случай. Футбол раньше действительно был более живой в отличии от нынешнего, роботизированного.
+9
-1
+8
Ответ Alex Torres
Бухать еще он тот любитель .Жаль нельзя скинуть фото с ним с ночного клуба Перми
Вот радость в жизни у тебя, скидывать фотки, как кто-то другой бухает
+4
0
+4
Ответ Григорий Геник
Харизматичные игроки были. Яркие! Не могу сейчас назвать такого же яркого защитника нынешней РПЛ.
Это в психологии называется «эффект утенка»,все что было раньше,кажется более хорошим,из разряда трава была зеленее и тп
+8
-5
+3
Ответ Не уверен!!
Возможно, что он дурак, но все его действия и решения трансформируются в положительный результат.
Сломать партнера на тренировке - это положительный результат?
+2
0
+2
Ответ interested
Евсеев -- "круть"! таких нам надо у руля клубов и сборной.
Боже упаси
+2
0
+2
Бухать еще он тот любитель .Жаль нельзя скинуть фото с ним с ночного клуба Перми
+2
-1
+1
Ответ Гоша Петров
Это в психологии называется «эффект утенка»,все что было раньше,кажется более хорошим,из разряда трава была зеленее и тп
Эффект утенка это вообще про другое
+1
0
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Ответ Мукунку хороший
А какой хороший смысл в слове дурак?
Возможно, что он дурак, но все его действия и решения трансформируются в положительный результат.
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Ответ goleodor
Сломать партнера на тренировке - это положительный результат?
Да, значит он не сможет совершить ошибку в следующей игре, т. е. результат в итоге положительный. Ну и так каждый раз?!
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Ответ Саша Белый
Вот радость в жизни у тебя, скидывать фотки, как кто-то другой бухает
Будет радость ещё больше у него, когда он скинет бухие фотки с ним
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