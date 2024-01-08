«Динамо» сыграет с катарской «Аль-Вакрой», болгарским «Ботевом», южнокорейским «Гангвоном» и клубами РПЛ на зимних сборах. Двух соперников объявят позже

Стали известны соперники «Динамо» на зимних тренировочных сборах.

В рамках подготовки к весенней части сезона «Динамо» сыграет с клубами из Болгарии, Южной Кореи и Катара, а также с несколькими командами Мир .

На январском сборе в Катаре « » проведет матч с местной «Аль-Вакрой» – игра запланирована на 25 января.

В феврале московская команда проведет два сбора в Турции. В рамках первого из них «Динамо» сыграет с « », «Гангвоном» и « », еще два соперника будут определены позже.

На втором февральском сборе бело-голубые дважды сыграют с «Крыльями Советов», а также проведут матчи против «Балтики» и .

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