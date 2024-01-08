«Динамо» сыграет с катарской «Аль-Вакрой», болгарским «Ботевом», южнокорейским «Гангвоном» и клубами РПЛ на зимних сборах. Двух соперников объявят позже
Стали известны соперники «Динамо» на зимних тренировочных сборах.
В рамках подготовки к весенней части сезона «Динамо» сыграет с клубами из Болгарии, Южной Кореи и Катара, а также с несколькими командами Мир РПЛ.
На январском сборе в Катаре «Динамо» проведет матч с местной «Аль-Вакрой» – игра запланирована на 25 января.
В феврале московская команда проведет два сбора в Турции. В рамках первого из них «Динамо» сыграет с «Ботевом», «Гангвоном» и «Оренбургом», еще два соперника будут определены позже.
На втором февральском сборе бело-голубые дважды сыграют с «Крыльями Советов», а также проведут матчи против «Балтики» и ЦСКА.
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