«Динамо» сыграет с катарской «Аль-Вакрой», болгарским «Ботевом», южнокорейским «Гангвоном» и клубами РПЛ на зимних сборах. Двух соперников объявят позже

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Стали известны соперники «Динамо» на зимних тренировочных сборах.

В рамках подготовки к весенней части сезона «Динамо» сыграет с клубами из Болгарии, Южной Кореи и Катара, а также с несколькими командами Мир РПЛ.

На январском сборе в Катаре «Динамо» проведет матч с местной «Аль-Вакрой» – игра запланирована на 25 января.

В феврале московская команда проведет два сбора в Турции. В рамках первого из них «Динамо» сыграет с «Ботевом», «Гангвоном» и «Оренбургом», еще два соперника будут определены позже.

На втором февральском сборе бело-голубые дважды сыграют с «Крыльями Советов», а также проведут матчи против «Балтики» и ЦСКА.

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11 комментариев
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Что то, совсем не слышно про Сабу, который, Сазонов !!? Пропал в Европе. ??
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Хорошая программа подготовки. Надеюсь, Динамо ТВ покажет все матчи .
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Ответ Валерий Ковальчук
Что то, совсем не слышно про Сабу, который, Сазонов !!? Пропал в Европе. ??
А нафиг он нужен ?
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С южнокорейским.... ну вы поняли.
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Насыщенные сборы. Удачи Динамо!
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У Зенита тоже будет соперник из Южной Кореи. Вообще интересная ситуация, я слышал, что они якобы из-за нынешних событий очень негативно относятся к России, но при этом вроде бы ничего не изменилось. Даже в дорогих и иногда недорогих продуктовых магазинах можно спокойно найти южнокорейские продукты, мороженое и прочее.
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Ответ Ростовский
Южнокорейцы уже перебороли свою русофобию? Кто следующий?
Болгары же, написано)))
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Ответ Андрей Кобранов
А нафиг он нужен ?
Ну, нам то он даром не нужен. Просто интересно, кому пригодилось это бревно.
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