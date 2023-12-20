«Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ сыграют на Winline Зимнем кубке РПЛ

Названы участники Winline Зимнего кубка РПЛ.

На товарищеском турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года, выступят « », « », « » и «Шабаб Аль-Ахли».

«Мы рады сообщить, что главный футбольный турнир зимы стал по-настоящему международным, и со 2 по 14 февраля 2024 года в нем сыграют:

Действующий победитель турнира – «Спартак» Москва;

«Ростов» Ростов-на-Дону;

«Кайрат» Алмата из чемпионата Казахстана с великолепным в составе;

Чемпион ОАЭ – клуб «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая под руководством экс-тренера «Локо» .

И все это – на уже знакомом нам стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, где играет наш Зелимхан Бакаев, которого мы тоже ждем на турнире! 🏟

Следите за новостями, скоро расскажем все подробности!», – сказано в сообщении РПЛ.

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