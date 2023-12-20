«Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ сыграют на Winline Зимнем кубке РПЛ

Теги Спартак Ростов Виктор Васин премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Марко Николич Футбол

Названы участники Winline Зимнего кубка РПЛ.

На товарищеском турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года, выступят «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли».

«Мы рады сообщить, что главный футбольный турнир зимы стал по-настоящему международным, и со 2 по 14 февраля 2024 года в нем сыграют:

Действующий победитель турнира – «Спартак» Москва;

«Ростов» Ростов-на-Дону;

«Кайрат» Алмата из чемпионата Казахстана с великолепным Виктором Васиным в составе;

Чемпион ОАЭ – клуб «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая под руководством экс-тренера «Локо» Марко Николича.

И все это – на уже знакомом нам стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, где играет наш Зелимхан Бакаев, которого мы тоже ждем на турнире! 🏟

Следите за новостями, скоро расскажем все подробности!», – сказано в сообщении РПЛ.

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25 комментариев
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Аль-Ахли играть со Спартаком вообще халяльно?
+21
-1
+20
Считай у Спартака новый трофей 🏆)
+9
-1
+8
Ответ Гельмут Стой
Ооо, хорошая новость, интересно посмотреть) может кем успеем усилиться!?)))
васиным?
+4
0
+4
Эх помню кубок Первого канала примерно в такое же время. Спартак, ЦСКА, Шахтер, Динамо К, зарубы были знатные(((
+3
0
+3
Ответ </c/>
турнир это хорошая подготовка, надеюсь, будем успешны как на турнире так и весной в чемпионате..
Да, удачи Кайрату!))
+3
-1
+2
Копа дель Соль 2.0
+2
0
+2
Ответ Гельмут Стой
Ооо, хорошая новость, интересно посмотреть) может кем успеем усилиться!?)))
Бакаева заберете обратно)
+4
-2
+2
Ответ onegin2007
Считай у Спартака новый трофей 🏆)
Ещё не факт…
+4
-2
+2
Ответ Василий Петров
Здесь Спартак не оставит никому шансов
На 4 место?
+2
-1
+1
Здесь Спартак не оставит никому шансов
+1
0
+1
Действующий победитель турнира
бгг..
+1
-1
0
Ответ teto
Аль-Ахли играть со Спартаком вообще халяльно?
Ну их просто не предупредили.
+1
-1
0
...наш Бакаев...
Разве он не был проклят ?????
+1
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0
"С великолепным Виктором Васиным..."
-------------------
Уже два года, как Васин не играет в РПЛ, а троллинг всё продолжается...
0
0
0
Вперёд за титулом!)
+1
-1
0
турнир это хорошая подготовка, надеюсь, будем успешны как на турнире так и весной в чемпионате..
+1
-1
0
Ооо, хорошая новость, интересно посмотреть) может кем успеем усилиться!?)))
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0
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