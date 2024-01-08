«Арсенал» работает над трансфером Онана. Хавбек «Эвертона» готов к переходу (Саша Тавольери)

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Амаду Онана Футбол

«Арсенал» ведет работу над трансфером Амаду Онана.

Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, лондонский клуб вступил в переговоры с «Эвертоном», и они протекают интенсивно.

Полузащитник хотел бы и дальше выступать в Премьер-лиге в Англии, он позитивно смотрит на возможный переход в «Арсенал».

В декабре сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» к Онана.

Детальную статистику 22-летнего игрока сборной Бельгии можно посмотреть здесь.

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28 комментариев
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В заголовке нужно было оставить только первое предложение, чтобы фанаты МЮ хотя бы на несколько секунд были счастливы
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Я уже начал открывать шампанское, а потом дочитал заголовок. Тогда просто выпью за Камерунскую сборную, пусть пройдет как можно дальше 😁
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Ответ Фархат Гайдаров
В заголовке нужно было оставить только первое предложение, чтобы фанаты МЮ хотя бы на несколько секунд были счастливы
Не надо так над ними издеваться! Что ж вы какой злой человек...
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Показалось 😅
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Фанаты Арсенала чуть не напряглись, когда увидели фамилию Онана
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ну и зачем "хавбек" добавили? спортс теряет хватку
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Ответ Lyuda Kurekina
Типичный Арсенал На Онану деньги есть На форварда нет
Ну назови напа которого может купить Арсенал зимой и который усилит клуб млн за 50-60?
А Онана очень нужен так как Парти нет, Жоржиньо слабый и в центре явный недобор. Райсу и Эдегору вдвоём вечно тяжело тащить.
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Ответ тренер с района
Интересное мнение поставлю галочку. Только есть один вопросик т.е по твоему мнению Эдегор должен играть чистую 10 не обороняясь, на чистых мечах ?
Обороняться, но намного меньше, играть как Бруну или де Брюйне. Использовать Эдегора, как де Брюйне в сборной, который подчищает за бездарными опорниками это бред.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да, мало Арсеналу опорников. Есть топовые Райс и Парти(который скоро восстановится), плюс еще хотят Онану. Сити, весь прошлый сезон и этот, играет с одним опорником в составе.
В том и проблема, что Парти по полсезона отсутствует. Я уверен, что летом его продадут
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Ответ rinatello
Получается, что если я персональный фанат Онаны, я - Онанист?
Онанафан.
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Ответ rinatello
Получается, что если я персональный фанат Онаны, я - Онанист?
нет, Онанаист
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Ответ rinatello
Получается, что если я персональный фанат Онаны, я - Онанист?
Все мы его фанаты!
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Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Фанаты Арсенала чуть не напряглись, когда увидели фамилию Онана
Это да, напугало слегка
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Ответ Streetbor
Я уже начал открывать шампанское, а потом дочитал заголовок. Тогда просто выпью за Камерунскую сборную, пусть пройдет как можно дальше 😁
🤣🤣🤣
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Ответ Фархат Гайдаров
В заголовке нужно было оставить только первое предложение, чтобы фанаты МЮ хотя бы на несколько секунд были счастливы
вот мне блин так и показалось...(
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Зачем он нужен,на лавке есть Томас ,зачем его мариновать,физрука Артету в отставку.
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Похоже Арсенал хочет мячи в ворота заталкивать , кровь из носа нужен форвард они опорника берут. Это при живом Райсе а еще же есть Парти. Где тут логика ? Или Артета решил в 0;0 каждый матч играть
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У каждого должен быть свой Траоре, Дембеле, Фофана и Онана.
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