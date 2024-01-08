«Арсенал» работает над трансфером Онана. Хавбек «Эвертона» готов к переходу (Саша Тавольери)

«Арсенал» ведет работу над трансфером Амаду Онана.

Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, лондонский клуб вступил в переговоры с « », и они протекают интенсивно.

Полузащитник хотел бы и дальше выступать в Премьер-лиге в Англии, он позитивно смотрит на возможный переход в « ».

В декабре сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» к .

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