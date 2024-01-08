«Арсенал» работает над трансфером Онана. Хавбек «Эвертона» готов к переходу (Саша Тавольери)
«Арсенал» ведет работу над трансфером Амаду Онана.
Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, лондонский клуб вступил в переговоры с «Эвертоном», и они протекают интенсивно.
Полузащитник хотел бы и дальше выступать в Премьер-лиге в Англии, он позитивно смотрит на возможный переход в «Арсенал».
В декабре сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» к Онана.
Детальную статистику 22-летнего игрока сборной Бельгии можно посмотреть здесь.
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А Онана очень нужен так как Парти нет, Жоржиньо слабый и в центре явный недобор. Райсу и Эдегору вдвоём вечно тяжело тащить.