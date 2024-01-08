«После ухода Малкома ни один российский игрок к его уровню пока не приблизился». Осинькин об РПЛ
Игорь Осинькин считает, что среди российских игроков Мир РПЛ нет второго Малкома.
«Российскому футболу желаю развиваться, становиться сильнее и чтобы как можно быстрее мы вернулись на международную арену.
Лучший российский игрок – это Александр Головин. В РПЛ же лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
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