«После ухода Малкома ни один российский игрок к его уровню пока не приблизился». Осинькин об РПЛ

Игорь Осинькин считает, что среди российских игроков Мир РПЛ нет второго Малкома.

«Российскому футболу желаю развиваться, становиться сильнее и чтобы как можно быстрее мы вернулись на международную арену.

Лучший российский игрок – это . В РПЛ же лучшим был , но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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