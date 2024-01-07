Канселу может сыграть в Суперкубке Испании, он поедет с командой в Саудовскую Аравию. Защитник «Барсы» получил растяжение связок в матче с «Лас-Пальмасом»

Жоау Канселу может сыграть в Суперкубке Испании.

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что португалец полетит с командой в Саудовскую Аравию.

Напомним, Канселу получил травму в 1-м тайме матча с «Лас-Пальмасом» в 19-м туре (2:1). У защитника диагностировано растяжение связок колена.

– Участие Канселу в Суперкубке исключено?

– Нет, он в порядке. Он поедет в Саудовскую Аравию. Бальде почувствовал себя плохо [на тренировке] и уехал домой, но я надеюсь, что он будет в заявке, – сказал .

В полуфинале Суперкубка Испании 11 января «Барселона» сыграет с «Осасуной».

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