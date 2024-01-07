Хави о Роберто: «Важный для «Барсы» игрок, пример для всех. Надеюсь, он продлит контракт»
Хави считает, что «Барселона» должна продлить контракт с Серджи Роберто.
По окончании сезона 31-летний защитник может стать свободным агентом. В октябре сообщалось, что Роберто может перебраться в МЛС или Саудовскую Аравию.
«Для меня он важный игрок, пример для всех. Он капитан. Он может играть на нескольких позициях с гарантией качества. Ему мало что нужно объяснять.
Его резко критикуют, но он всегда дает ответ своей игрой. Надеюсь, он продлит контракт», – сказал главный тренер «Барселоны».
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