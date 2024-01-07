«Айнтрахт» арендовал Калайджича у «Вулверхэмптона» до конца сезона

«Айнтрахт» объявил о переходе Саши Калайджича на правах аренды.

Нападающий « » будет выступать за « » до конца сезона. Во франкфуртском клубе австриец будет играть под 9-м номером.

С 2019 по 2022 год выступал за «Штутгарт» после чего перешел в «Вулверхэмптон». В текущем сезоне 26-летний форвард провел 11 матчей в и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

Фото: eintracht.de

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