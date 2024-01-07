«Айнтрахт» арендовал Калайджича у «Вулверхэмптона» до конца сезона
«Айнтрахт» объявил о переходе Саши Калайджича на правах аренды.
Нападающий «Вулверхэмптона» будет выступать за «Айнтрахт» до конца сезона. Во франкфуртском клубе австриец будет играть под 9-м номером.
С 2019 по 2022 год Калайджич выступал за «Штутгарт» после чего перешел в «Вулверхэмптон». В текущем сезоне 26-летний форвард провел 11 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Фото: eintracht.de
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам