«Айнтрахт» арендовал Калайджича у «Вулверхэмптона» до конца сезона

Теги Айнтрахт Франкфурт премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Вулверхэмптон Саша Калайджич Футбол

«Айнтрахт» объявил о переходе Саши Калайджича на правах аренды.

Нападающий «Вулверхэмптона» будет выступать за «Айнтрахт» до конца сезона. Во франкфуртском клубе австриец будет играть под 9-м номером.

С 2019 по 2022 год Калайджич выступал за «Штутгарт» после чего перешел в «Вулверхэмптон». В текущем сезоне 26-летний форвард провел 11 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

 

Фото: eintracht.de

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После травмы крестов не заиграл,жалко
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий