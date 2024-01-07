Анчелотти о Суперкубке Испании: «Это короткий турнир, «Реал» близок к победе, как и все остальные. Мы уверены в себе»
Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» на победу в Суперкубке Испании.
10 января «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале турнира.
«Не знаю, являемся ли мы фаворитами. Это короткий турнир. Мы близки к тому, чтобы выиграть его, но и все остальные [участники] тоже.
Мы уверены в себе. Лазарет пуст, если не считать Лукаса Васкеса, и это хороший знак», – сказал главный тренер «Реала».
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С одной стороны, «Реал» на ходу, «Барса» и «Атлетико» на спаде, «Осасуну» уже обыгрывали в этом году 4:0, но недооценивать ни один из этих клубов нельзя, потому что каждый отдельный матч - это своя история.
Верю в «Мадрид»! Первый выигранный трофей в сезоне может придасть уверенности команде на вторую часть сезона!