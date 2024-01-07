Анчелотти о Суперкубке Испании: «Это короткий турнир, «Реал» близок к победе, как и все остальные. Мы уверены в себе»

Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» на победу в Суперкубке Испании.

10 января « » сыграет с « » в полуфинале турнира.

«Не знаю, являемся ли мы фаворитами. Это короткий турнир. Мы близки к тому, чтобы выиграть его, но и все остальные [участники] тоже.

Мы уверены в себе. Лазарет пуст, если не считать , и это хороший знак», – сказал главный тренер «Реала».

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