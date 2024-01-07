Анчелотти о Суперкубке Испании: «Это короткий турнир, «Реал» близок к победе, как и все остальные. Мы уверены в себе»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Лукас Васкес Футбол

Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» на победу в Суперкубке Испании.

10 января «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале турнира.

«Не знаю, являемся ли мы фаворитами. Это короткий турнир. Мы близки к тому, чтобы выиграть его, но и все остальные [участники] тоже.

Мы уверены в себе. Лазарет пуст, если не считать Лукаса Васкеса, и это хороший знак», – сказал главный тренер «Реала».

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10 комментариев
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В общем все победители.
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аха лазарет пуст, не считая основного вратаря и 2 основных ЦЗ
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Хоть турнир и короткий ,но будет очень интересно!
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Первый небольшой экзамен на то, сможет ли этот состав с кучей травмированных игроков серьёзно расчитывать на крупные трофеи этой весной.
С одной стороны, «Реал» на ходу, «Барса» и «Атлетико» на спаде, «Осасуну» уже обыгрывали в этом году 4:0, но недооценивать ни один из этих клубов нельзя, потому что каждый отдельный матч - это своя история.
Верю в «Мадрид»! Первый выигранный трофей в сезоне может придасть уверенности команде на вторую часть сезона!
+7
-6
+1
Ответ JENNINGS
Первый небольшой экзамен на то, сможет ли этот состав с кучей травмированных игроков серьёзно расчитывать на крупные трофеи этой весной. С одной стороны, «Реал» на ходу, «Барса» и «Атлетико» на спаде, «Осасуну» уже обыгрывали в этом году 4:0, но недооценивать ни один из этих клубов нельзя, потому что каждый отдельный матч - это своя история. Верю в «Мадрид»! Первый выигранный трофей в сезоне может придасть уверенности команде на вторую часть сезона!
На каком ходу, январь самый шляпный отрезок сезона для команды в плане физики. Тихонечко слить матрасам и ехать домой,пускай Тебас со своей Барсой радуются СКИ, а нас ждут великие дела.
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Лазарет пуст это конечно хорошо, но..
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