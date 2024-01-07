Анчелотти после 3:1 с «Арандиной»: «Гюлер не в лучшей форме, но показал свой уровень. Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах»

Карло Анчелотти оценил игру футболистов «Реала» в матче с «Арандиной» (3:1).

« не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой. Нужно проявить терпение по отношению к нему. Он показал свой уровень в первом тайме.

Важно то, что он вернулся, хотя ему нужно прибавлять в плане физической подготовки и интенсивности. Но у него есть характер.

сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах.

Мы достаточно хорошо начали игру, но затем потеряли контроль, начав часто ошибаться в передачах. Во втором тайме мы действовали намного лучше», – сказал главный тренер « ».

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