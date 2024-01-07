Анчелотти после 3:1 с «Арандиной»: «Гюлер не в лучшей форме, но показал свой уровень. Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах»
Карло Анчелотти оценил игру футболистов «Реала» в матче с «Арандиной» (3:1).
«Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой. Нужно проявить терпение по отношению к нему. Он показал свой уровень в первом тайме.
Важно то, что он вернулся, хотя ему нужно прибавлять в плане физической подготовки и интенсивности. Но у него есть характер.
Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах.
Мы достаточно хорошо начали игру, но затем потеряли контроль, начав часто ошибаться в передачах. Во втором тайме мы действовали намного лучше», – сказал главный тренер «Реала».
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Так или иначе, турок продемонстрировал, почему и для чего его купили. Талант, конечно, виден сразу. И, кстати, хоть его с Месси сравнивают по стилю, мне он больше не Лео напомнил своими действиями на поле, а Хамеса. Всмысле, Хамеса здорового человека - того самого, который разрывал на ЧМ, а не нынешнего)