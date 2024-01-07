Анчелотти после 3:1 с «Арандиной»: «Гюлер не в лучшей форме, но показал свой уровень. Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Арандина Д4 Испания Браим Диас Арда Гюлер Футбол

Карло Анчелотти оценил игру футболистов «Реала» в матче с «Арандиной» (3:1).

«Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой. Нужно проявить терпение по отношению к нему. Он показал свой уровень в первом тайме.

Важно то, что он вернулся, хотя ему нужно прибавлять в плане физической подготовки и интенсивности. Но у него есть характер.

Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах.

Мы достаточно хорошо начали игру, но затем потеряли контроль, начав часто ошибаться в передачах. Во втором тайме мы действовали намного лучше», – сказал главный тренер «Реала».

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6 комментариев
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Ответ Нефанатик
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Одно не меняется, ноешь под каждой новостью про Анчелотти)
+13
0
+13
Ну, геройств от Гюлера, думаю, никто и не ожидал, тем более в дебютном матче на газоне-огороде. Хотя могло быть и намного хуже, Арандина молодцы, привели поле в порядок - просто истопталось быстро.
Так или иначе, турок продемонстрировал, почему и для чего его купили. Талант, конечно, виден сразу. И, кстати, хоть его с Месси сравнивают по стилю, мне он больше не Лео напомнил своими действиями на поле, а Хамеса. Всмысле, Хамеса здорового человека - того самого, который разрывал на ЧМ, а не нынешнего)
+4
0
+4
Ответ xDe xDe
Ну, геройств от Гюлера, думаю, никто и не ожидал, тем более в дебютном матче на газоне-огороде. Хотя могло быть и намного хуже, Арандина молодцы, привели поле в порядок - просто истопталось быстро. Так или иначе, турок продемонстрировал, почему и для чего его купили. Талант, конечно, виден сразу. И, кстати, хоть его с Месси сравнивают по стилю, мне он больше не Лео напомнил своими действиями на поле, а Хамеса. Всмысле, Хамеса здорового человека - того самого, который разрывал на ЧМ, а не нынешнего)
Тоже про Хамеса вспомнил. Гюлер даже фактурно его напоминает
+2
0
+2
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Ну хоть у кого-то ты любимчик))
+2
-1
+1
Ответ s_kapa
Тоже про Хамеса вспомнил. Гюлер даже фактурно его напоминает
Ну не совсем, Хамес всё-таки пофактурнее даже в те годы был. Гюлер с виду совсем мальчишка.
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