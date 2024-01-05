Васкес травмировал заднюю поверхность бедра на тренировке. Защитник «Реала» пропустит 3 недели и не сыграет в Суперкубке Испании

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Суперкубок Испании Лукас Васкес Здоровье Футбол

Лукас Васкес пропустит Суперкубок Испании из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба «Реала», Васкес получил повреждение полусухожильной мышцы, располагающейся на задней поверхности бедра. Журналист Хосе Луис Санчес передает, что испанец травмировался во время сегодняшней тренировки.

По данным журналистки Аранчи Родригес, защитник «Реала» пропустит около трех недель. Он не примет участие в Суперкубке Испании и не полетит с командой в Саудовскую Аравию.

Суперкубок Испании пройдет с 10 по 14 января. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико».

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12 комментариев
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Ответ Реал король футбола
Мм, печально все это, а если Карвахаль травмируется? кто будет на правом фланге?
Камавинга :)
+16
0
+16
Есть у кого номер священника из Химок?
+13
-1
+12
Реал суперкубок и чемпионат похоже вторым составом оформит)
+8
-4
+4
Ответ Реал король футбола
Мм, печально все это, а если Карвахаль травмируется? кто будет на правом фланге?
Начо
+2
0
+2
Ответ Реал король футбола
Мм, печально все это, а если Карвахаль травмируется? кто будет на правом фланге?
Винисиус Тобиас.
+1
0
+1
Мм, печально все это, а если Карвахаль травмируется? кто будет на правом фланге?
+1
-1
0
Ну как так-то ( Только было начали травмированные восстанавливаться, даже гюлер и тот вроде как в обойме, и новая напасть( Здоровья Васкесу.
0
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Жесть просто. Нехилый конечно у команды челлендж в сезоне. Как бы концовку не пришлось молодёжкой доигрывать.
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Игроков Реала кто-то сглазил, никогда не было столько травм.
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Ответ войд
Реал суперкубок и чемпионат похоже вторым составом оформит)
Да такими темпами там уже молодёжью придётся играть..
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Ответ Реал король футбола
Мм, печально все это, а если Карвахаль травмируется? кто будет на правом фланге?
Начо, если он будет занят в роли ЦЗ, то Феде который пару раз уже играл. А, в заявке будет Тобиас
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