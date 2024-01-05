Васкес травмировал заднюю поверхность бедра на тренировке. Защитник «Реала» пропустит 3 недели и не сыграет в Суперкубке Испании

Лукас Васкес пропустит Суперкубок Испании из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба «Реала», получил повреждение полусухожильной мышцы, располагающейся на задней поверхности бедра. Журналист Хосе Луис Санчес передает, что испанец травмировался во время сегодняшней тренировки.

По данным журналистки Аранчи Родригес, защитник « » пропустит около трех недель. Он не примет участие в Суперкубке Испании и не полетит с командой в Саудовскую Аравию.

пройдет с 10 по 14 января. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико».

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