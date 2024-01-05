Васкес травмировал заднюю поверхность бедра на тренировке. Защитник «Реала» пропустит 3 недели и не сыграет в Суперкубке Испании
Лукас Васкес пропустит Суперкубок Испании из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба «Реала», Васкес получил повреждение полусухожильной мышцы, располагающейся на задней поверхности бедра. Журналист Хосе Луис Санчес передает, что испанец травмировался во время сегодняшней тренировки.
По данным журналистки Аранчи Родригес, защитник «Реала» пропустит около трех недель. Он не примет участие в Суперкубке Испании и не полетит с командой в Саудовскую Аравию.
Суперкубок Испании пройдет с 10 по 14 января. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико».
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