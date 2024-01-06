«Челси» выиграл 3 матча подряд. 4:0 с «Престоном» – крупнейшая победа с весны 2022 года

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Престон чемпионшип Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» во второй раз при Маурисио Почеттино одержал три победы подряд.

Сегодня «синие» разгромили «Престон» (4:0) в Кубке Англии. 30 декабря в АПЛ был обыгран «Лутон» (3:2), 27-го – «Кристал Пэлас» (2:1).

4:0 – крупнейшая победа лондонцев под руководством Почеттино, работающего с командой с лета 2023 года. В последний раз с разницей в 4 и более мяча они выигрывали 4 апреля 2022 года – 6:0 с «Саутгемптоном».

Дальше «Челси» встретится с «Мидлсбро» в Кубке английской лиги – это произойдет 9 января.

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11 комментариев
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Все на Трафальгарскую!
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Такие победы нужны. хорошая игра
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Поч начал тащить)
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Кто нибудь остановите эту машину
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Всё путём. Состав постепенно наигрывается в этих кубковых матчах. А сегодняшний рагром ещё и смотивирует команду.
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Ответ леннорыч-абрамович
Вернулись великие, чтобы править!
Сомнительно, но ок (с)
+1
-1
0
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