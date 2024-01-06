Сборная России в 85-ю годовщину со дня рождения Лобановского: «Великий советский тренер. Помним»
Сборная России почтила память Валерия Лобановского.
Сегодня ему могло исполниться 85 лет.
«Сегодня Валерию Васильевичу Лобановскому могло бы исполниться 85 лет. Великий советский тренер, который привел сборную СССР к серебряным медалям Евро-1988 и бронзе Олимпиады-1976. Помним», – говорится в сообщении сборной России.
В ходе тренерской карьеры Лобановский работал в «Днепре» и киевском «Динамо», возглавлял сборные СССР, УССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. Под его руководством киевское «Динамо» завоевало 31 трофей, в том числе 8 раз став чемпионом СССР и 5 раз – чемпионом Украины.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Довольно таки, не большой возраст.