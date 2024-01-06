Сборная России в 85-ю годовщину со дня рождения Лобановского: «Великий советский тренер. Помним»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Лобановский сборная СССР Футбол

Сборная России почтила память Валерия Лобановского.

Сегодня ему могло исполниться 85 лет.

«Сегодня Валерию Васильевичу Лобановскому могло бы исполниться 85 лет. Великий советский тренер, который привел сборную СССР к серебряным медалям Евро-1988 и бронзе Олимпиады-1976. Помним», – говорится в сообщении сборной России.

В ходе тренерской карьеры Лобановский работал в «Днепре» и киевском «Динамо», возглавлял сборные СССР, УССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. Под его руководством киевское «Динамо» завоевало 31 трофей, в том числе 8 раз став чемпионом СССР и 5 раз – чемпионом Украины.

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17 комментариев
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Лучший тренер советской школы. В год смерти финал Лч на Олд траффорд начали с минуты молчания в его честь, мало кто удостоился такого почета. Выдающийся тренер, мыслитель, новатор, воспитавший трех обладателей Золотого мяча
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Ответ Михон Мясной
И что новаторского и мыслительного было в накачивании игроков физической готовностью, что они потом бегали, как быки? Мыслители и новаторы были Ринус Михелс, Ариго Сакки, Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола. А Лобановский был просто фанат физических нагрузок и дисциплины: прокачанный Феликс Магат...
практически весь мир признает это и только один Михон Мясной выдал нам базу) спасибо
+7
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85!!! А ведь ещё мог жить!
Довольно таки, не большой возраст.
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Про то, что он и украинским тренером был, мы конечно же умолчим
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Почтили память торжественной бомбежкой Киева...
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-2
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Ответ Михо
Лучший тренер советской школы. В год смерти финал Лч на Олд траффорд начали с минуты молчания в его честь, мало кто удостоился такого почета. Выдающийся тренер, мыслитель, новатор, воспитавший трех обладателей Золотого мяча
Ну главный новатор, наверное, все таки Маслов. Не было Виктора Александровича - не было бы и Лобановского.
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Ответ Николай Коровин
Почему же он не возглавил Милан после сакки раз такой великолепный тренер
Почему же ты не Николай Коровин-Лепешкин, раз такой непонимающий?
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