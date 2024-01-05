Диалло о сравнениях с Месси: «Знаю, что об этом говорят, горжусь. Но никто не может играть как он»

Амад Диалло отреагировал на сравнения с Лионелем Месси.

При переходе во взрослый футбол вингер «Манчестер Юнайтед» получил прозвище «ивуарийский Месси».

, который играл с Диалло за «Аталанту» и выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, в прошлом говорил про : «В будущем он станет звездой, поверьте мне. На тренировках он выглядит как ! Его не остановить».

«Я знаю, что об этом говорят, но никто не играет как Месси. Никто. Горжусь словами Гомеса про то, что я играю как Месси, но я считаю, что никто не играет как Месси!

На тренировках я был таким же, как здесь – с дриблингом и голами. Из-за этого и говорят, что мой футбол похож на то, что делает Месси. Но сейчас я говорю, что никто не может играть как Месси», – сказал Диалло.

После перехода в « » за 30 млн евро в январе 2021-го Диалло дважды уходил в аренду – в «Рейнджерс» и «Сандерленд».

В этом сезоне 21-летний правый вингер сыграл 36 минут за «Ман Юнайтед» – против «Ноттингем Форест» (1:2). Статистику Диалло можно изучить здесь.

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