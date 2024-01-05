Диалло о сравнениях с Месси: «Знаю, что об этом говорят, горжусь. Но никто не может играть как он»
Амад Диалло отреагировал на сравнения с Лионелем Месси.
При переходе во взрослый футбол вингер «Манчестер Юнайтед» получил прозвище «ивуарийский Месси».
Папу Гомес, который играл с Диалло за «Аталанту» и выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, в прошлом говорил про Амада: «В будущем он станет звездой, поверьте мне. На тренировках он выглядит как Лионель Месси! Его не остановить».
«Я знаю, что об этом говорят, но никто не играет как Месси. Никто. Горжусь словами Гомеса про то, что я играю как Месси, но я считаю, что никто не играет как Месси!
На тренировках я был таким же, как здесь – с дриблингом и голами. Из-за этого и говорят, что мой футбол похож на то, что делает Месси. Но сейчас я говорю, что никто не может играть как Месси», – сказал Диалло.
После перехода в «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро в январе 2021-го Диалло дважды уходил в аренду – в «Рейнджерс» и «Сандерленд».
В этом сезоне 21-летний правый вингер сыграл 36 минут за «Ман Юнайтед» – против «Ноттингем Форест» (1:2). Статистику Диалло можно изучить здесь.
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"Никто не играет как Месси! НИКТО!!!"