Диалло о сравнениях с Месси: «Знаю, что об этом говорят, горжусь. Но никто не может играть как он»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси серия А Италия Папу Гомес Интер Майами Амад Диалло Футбол

Амад Диалло отреагировал на сравнения с Лионелем Месси.

При переходе во взрослый футбол вингер «Манчестер Юнайтед» получил прозвище «ивуарийский Месси».

Папу Гомес, который играл с Диалло за «Аталанту» и выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, в прошлом говорил про Амада: «В будущем он станет звездой, поверьте мне. На тренировках он выглядит как Лионель Месси! Его не остановить».

«Я знаю, что об этом говорят, но никто не играет как Месси. Никто. Горжусь словами Гомеса про то, что я играю как Месси, но я считаю, что никто не играет как Месси!

На тренировках я был таким же, как здесь – с дриблингом и голами. Из-за этого и говорят, что мой футбол похож на то, что делает Месси. Но сейчас я говорю, что никто не может играть как Месси», – сказал Диалло. 

После перехода в «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро в январе 2021-го Диалло дважды уходил в аренду – в «Рейнджерс» и «Сандерленд».

В этом сезоне 21-летний правый вингер сыграл 36 минут за «Ман Юнайтед» – против «Ноттингем Форест» (1:2). Статистику Диалло можно изучить здесь.

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7 комментариев
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Молодчиночка! Умничка! Именно так и нужно отвечать когда тебя сравнивают с Величайшим. 👏👏👏
"Никто не играет как Месси! НИКТО!!!"
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Вот такие люди сидят на спортсе и даже не в курсе что Амад был травмирован долгое время , потому и не играл . Но написать гадости в сторону клуба - это пожалуйста .
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Ответ Собиратель хаоса
Ну а чо, Месси в этом сезоне примерно столько же минут отыграл😄
никто не может как Месси: другой бы за каждый удушающий в официальных матчах сборных получал бы красную - пешему же всё сходит с рук👏
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