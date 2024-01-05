«Уважай людей и эмблему, заткнись!» Рамос поругался с болельщиком во время интервью после поражения «Севильи»
Серхио Рамос призвал болельщика заткнуться.
Защитник «Севильи» давал интервью DAZN на поле после поражения от «Атлетика» (0:2). Фанат в этот момент кричал на Рамоса с трибун.
«Прояви немного уважения, мы разговариваем.
Уважай людей и эмблему, мы разговариваем. Уважай людей и заткнись!» – крикнул Рамос болельщику в прямом эфире, прервав интервью на некоторое время.
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