«Уважай людей и эмблему, заткнись!» Рамос поругался с болельщиком во время интервью после поражения «Севильи»

Теги Севилья Атлетик Серхио Рамос болельщики Футбол

Серхио Рамос призвал болельщика заткнуться.

Защитник «Севильи» давал интервью DAZN на поле после поражения от «Атлетика» (0:2). Фанат в этот момент кричал на Рамоса с трибун.

«Прояви немного уважения, мы разговариваем.

Уважай людей и эмблему, мы разговариваем. Уважай людей и заткнись!» – крикнул Рамос болельщику в прямом эфире, прервав интервью на некоторое время.

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11 комментариев
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Это он гуру футбола на трибуне увидел)
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Дружище Рамос. Ваша Севилья походу вылетит в этом сезоне. Болельщик, может, и не прав, но и вы не за чемпионство боретесь
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Вопросов нет, если сам только одну носил на груди
+3
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Ответ Владислав Харламов
Дружище Рамос. Ваша Севилья походу вылетит в этом сезоне. Болельщик, может, и не прав, но и вы не за чемпионство боретесь
осталось как то послание твое ему донести
+1
0
+1
Ответ За Валенсию с 1999
я так понимаю, Рамос так рвался в Севилью, чтобы вылететь с ней в Сегунду?
Вообще не понятно зачем туда шёл, он атаку Севильи видимо не видел.
+2
-1
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https://www.youtube.com/watch?v=e2VrC6H_Yno
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я так понимаю, Рамос так рвался в Севилью, чтобы вылететь с ней в Сегунду?
+3
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Угомоните допингиста
+1
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Ответ фк кабинет
Это он гуру футбола на трибуне увидел)
Это был Игорек Климов
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