37-летний Жиру стал самым возрастным французом, забившим в ЛЧ. Форвард «Милана» побил рекорд Блана

Теги ПСЖ Милан Манчестер Юнайтед Сборная Франции по футболу Лига чемпионов УЕФА Лоран Блан рекорды Оливье Жиру Футбол

37-летний Оливье Жиру стал самым возрастным французом, забившим в Лиге чемпионов.

Форвард «Милана» стал автором победного гола в матче с «ПСЖ» (2:1) в 4-м туре группового этапа. 

Жиру (37 лет 38 дней) стал самым возрастным игроком из Франции, отличившимся в матче ЛЧ.

Он побил рекорд Лорана Блана (36 лет 338 дней), забившего за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2002/03 в матче группового этапа против «Олимпиакоса» (3:2). 

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7 комментариев

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Покерный Футбол
Жиру как хорошее вино, с годами только лучше.
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Артем Гладских
красавчик!
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Kahn01
Ответ Peter Parker
Жиру и Блан, а кто третий?
Видимо, Бензема
+1
0
+1
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Peter Parker
Жиру и Блан, а кто третий?
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Сергей Жарковский
Вот уж действительно возраст таланту не помеха!👏👏👏
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Sektor 33
Форвард «Милана»
побил рекорд Блана.
Раунд!
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Иванов Сергей
Жиру молодец 👏
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