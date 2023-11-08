37-летний Жиру стал самым возрастным французом, забившим в ЛЧ. Форвард «Милана» побил рекорд Блана
37-летний Оливье Жиру стал самым возрастным французом, забившим в Лиге чемпионов.
Форвард «Милана» стал автором победного гола в матче с «ПСЖ» (2:1) в 4-м туре группового этапа.
Жиру (37 лет 38 дней) стал самым возрастным игроком из Франции, отличившимся в матче ЛЧ.
Он побил рекорд Лорана Блана (36 лет 338 дней), забившего за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2002/03 в матче группового этапа против «Олимпиакоса» (3:2).
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побил рекорд Блана.
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