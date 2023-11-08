37-летний Жиру стал самым возрастным французом, забившим в ЛЧ. Форвард «Милана» побил рекорд Блана

37-летний Оливье Жиру стал самым возрастным французом, забившим в Лиге чемпионов.

Форвард « » стал автором победного гола в матче с « » (2:1) в 4-м туре группового этапа.

(37 лет 38 дней) стал самым возрастным игроком из Франции, отличившимся в матче ЛЧ.

Он побил рекорд Лорана Блана (36 лет 338 дней), забившего за « » в сезоне-2002/03 в матче группового этапа против «Олимпиакоса» (3:2).

Суперматч в Милане: гол через себя, победный от Жиру своим. «ПСЖ» пострадал от камбэка

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!