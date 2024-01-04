Черышев об отношении к россиянам в Венеции: «Не чувствовал себя ущемленным, все доброжелательны. Некоторые спрашивают, что у нас происходит»

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Денис Черышев Д2 Италия Венеция Политика Р-Спорт Футбол

Денис Черышев ответил на вопрос об отношении к россиянам в Венеции.

«Все относятся ко мне доброжелательно. Конечно, некоторые спрашивают, что у нас происходит. Но я не чувствовал себя ни в чем ущемленным, благодарен всем за такое отношение.

Венеция – это уникальный город. Советую сюда приехать тем, кто еще не был. Тут нет ни машин, ни велосипедов, ни мотоциклов – только корабли и лодки.

Если честно, чемпионат меня удивил, потому что тут очень много квалифицированных футболистов. Удивил и в плане физических требований, потому что ставка делается на физические кондиции, команды отталкиваются от «физики». Много борьбы, много бега, вторых мячей, которые надо завоевывать.

Сначала для меня это было чуть-чуть необычно, странно, потому что я приехал из Испании, где футбол, наверное, диаметрально другой – техничный, с акцентом на тактику. Но это тоже хороший опыт в моей карьере, я тут уже второй год, привык, подтянул свои физические кондиции», – сказал полузащитник «Венеции».

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9 комментариев
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А что испанцу может угрожать в Венеции?
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Приезжайте.Тут одни гондолы, - добавил Денис.
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Подтянул свою физику в Венеции) столько грести
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Да бред.
Там же загнивающий запад. Так нашим говорят по телеку.
А там не могут врать.
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Я думаю там русофобские настроения только у политиков и отдельных персонажей, подвергнутых местной пропаганде
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Странные вопросы. А какое отношение к корейцам в России?
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Черышев это тот который в России бывает только когда играет за сборную ???
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Вот поэтому он и не стал героем страны за чм18, не умеет правильные слова по модному патриотизму говорить.
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Ответ tankist231
Я думаю там русофобские настроения только у политиков и отдельных персонажей, подвергнутых местной пропаганде
Не то что в России
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