«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – лучший результат в Ла Лиге за 62 года, за исключением «Реала», «Барсы» и «Атлетико»

«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – больше всех в текущей Ла Лиге.

Также это лучший результат в истории турнира за последние 62 года, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». После 19 туров сезона-1961/62 у «Сарагосы» было 52 забитых мяча.

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