«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – лучший результат в Ла Лиге за 62 года, за исключением «Реала», «Барсы» и «Атлетико»
«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – больше всех в текущей Ла Лиге.
Также это лучший результат в истории турнира за последние 62 года, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». После 19 туров сезона-1961/62 у «Сарагосы» было 52 забитых мяча.
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Правильная формулировка, если у Жироны будут все здоровы + не будет синдрома "колен", то они могут попытаться навязать Реалу борьбу вплоть до последних туров, а там быть может случится чудо, чему я был бы рад, потому что таких сказок, как Лестер - не хватает. Но Реал все равно фаворит чемпионата, Жирона лишь дерзкий конкурент, остальные не рядом...