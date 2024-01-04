«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – лучший результат в Ла Лиге за 62 года, за исключением «Реала», «Барсы» и «Атлетико»

Теги Сарагоса Ла Лига Жирона Футбол

«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – больше всех в текущей Ла Лиге.

Также это лучший результат в истории турнира за последние 62 года, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». После 19 туров сезона-1961/62 у «Сарагосы» было 52 забитых мяча.

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3 комментария
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Ответ 4akyr
Эта команда не боится пропускать, такое ощущение будто играют с девизом "Пропустили, так забъем ещё". Если ключевые игроки обойдутся без травм до конца сезона, то этой команде ничто не помешает взять чемпионство.
Реал выиграл у Жироны 3-0 в очной встрече и вполне может повторить данный результат во второй очной игре. Плюс Реал более опытный и матерый волк, а вот у Жироны может быть синдром "трясущихся" коленей и тем ближе будет конец чемпионата и шансы на титул больше, тем сильнее МОЖЕТ проявляться синдром. Так просто сбрасывать Реал со счетов, мол "ну если Жирона будет в форме, то тут без шансов" - ну это вообще какой-то маня-мирок.

Правильная формулировка, если у Жироны будут все здоровы + не будет синдрома "колен", то они могут попытаться навязать Реалу борьбу вплоть до последних туров, а там быть может случится чудо, чему я был бы рад, потому что таких сказок, как Лестер - не хватает. Но Реал все равно фаворит чемпионата, Жирона лишь дерзкий конкурент, остальные не рядом...
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Просто ваув
+2
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+2
Эта команда не боится пропускать, такое ощущение будто играют с девизом "Пропустили, так забъем ещё". Если ключевые игроки обойдутся без травм до конца сезона, то этой команде ничто не помешает взять чемпионство.
+3
-3
0
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