Агент Николича: «Марко точно вернется в Россию – даже сейчас здесь футбол лучше, чем в ОАЭ»

Теги премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Деян Йоксимович Шабаб Аль-Ахли Марко Николич Футбол

Агент Марко Николича заявил, что серб в будущем вернется работать в Россию.

В настоящее время экс-тренер «Локомотива» возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Марко точно вернется в Россию, но пока нет. В ОАЭ все топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас», — сказал Деян Йоксмимович.

После 12 туров «Шабаб Аль-Ахли» занимает в чемпионате ОАЭ 3-е место, отставая от лидирующего «Аль-Васля» на 6 очков.

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