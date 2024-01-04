Агент Николича: «Марко точно вернется в Россию – даже сейчас здесь футбол лучше, чем в ОАЭ»

Агент Марко Николича заявил, что серб в будущем вернется работать в Россию.

В настоящее время экс-тренер «Локомотива» возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

« точно вернется в Россию, но пока нет. В ОАЭ все топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас», — сказал Деян Йоксмимович.

После 12 туров « » занимает в чемпионате ОАЭ 3-е место, отставая от лидирующего «Аль-Васля» на 6 очков.

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