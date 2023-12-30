Кандидатуру Николича предложили клубам РПЛ. Тренеру не совсем комфортно в ОАЭ (Metaratings)

Марко Николича предложили клубам РПЛ.

Нескольким клубам РПЛ предложили кандидатуру главного тренера «Шабах Аль-Ахли» Марко Николича, об этом сообщил Metaratings.ru.

Отмечается, что специалисту не совсем комфортно работать в Объединенных Арабских Эмиратах.

Николич возглавляет «Шабах Аль-Ахли» с июля. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала 8 побед, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла.

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