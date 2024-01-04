«Реал» не проигрывает дома 19 матчей подряд – повторение рекорда клуба при Анчелотти
«Реал» обыграл на своем поле «Мальорку» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги.
Мадридцы продлили домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей (16 побед, 3 ничьих), повторив рекорд клуба при главном тренере Карло Анчелотти.
Впервые достижение «Реала» было установлено в период с апреля 2022 года по февраль 2023-го (14 побед, 5 ничьих).
🤯 Вот это промах Браима из «Реала». Попал в штангу с двух метров!
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам