«Реал» не проигрывает дома 19 матчей подряд – повторение рекорда клуба при Анчелотти

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рекорды Футбол

«Реал» обыграл на своем поле «Мальорку» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги.

Мадридцы продлили домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей (16 побед, 3 ничьих), повторив рекорд клуба при главном тренере Карло Анчелотти

Впервые достижение «Реала» было установлено в период с апреля 2022 года по февраль 2023-го (14 побед, 5 ничьих).

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