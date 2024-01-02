«Сочи» интересен защитник «Видада» Аттийят-алла. Он провел 6 матчей за Марокко на ЧМ-2022

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Марокко Видад Спорт-Экспресс Сочи Яхья Аттийят-алла Футбол

Защитник сборной Марокко Яхья Аттийят-алла может перейти в «Сочи».

Клуб Мир РПЛ заинтересован в переходе 28-летнего игрока, выступающего за клуб «Видад» из Касабланки, сообщает «Спорт-Экспресс». 

28-летний игрок в этом сезоне провел 22 матча во всех турнира, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. 

В активе защитника 15 матчей за сборную Марокко, в том числе 6 – на ЧМ-2022, где команда заняла 4-е место. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

«Сочи» занимает последнее место в таблице чемпионата России с 11 очками в 18 играх. 

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1 комментарий
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Хорошее усиление для Сочи.
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