«Сочи» интересен защитник «Видада» Аттийят-алла. Он провел 6 матчей за Марокко на ЧМ-2022

Защитник сборной Марокко Яхья Аттийят-алла может перейти в «Сочи».

Клуб Мир РПЛ заинтересован в переходе 28-летнего игрока, выступающего за клуб « » из Касабланки, сообщает «Спорт-Экспресс».

28-летний игрок в этом сезоне провел 22 матча во всех турнира, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

В активе защитника 15 матчей за сборную Марокко, в том числе 6 – на ЧМ-2022, где команда заняла 4-е место. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

« » занимает последнее место в таблице чемпионата России с 11 очками в 18 играх.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам