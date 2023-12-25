«Сочи» интересен хавбек сборной Армении Арутюнян. У него 12+6 в сезоне за «Пюник»
Центральный хавбек «Пюника» Ованес Арутюнян может перейти в «Сочи».
Южане изучают варианты подписания 24-летнего игрока сборной Армении, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В 22 матчах сезона на счету Арутюняна 12 голов и 6 ассистов за ереванский клуб.
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У армянских клубов сейчас есть перспектива попадания в Еврокубки, небольшая, но лучше её отсутствия, а главное, если у человека есть амбиции, вполне может претендовать на попадание в какой-то из европейских клубов.