«Сочи» интересен хавбек сборной Армении Арутюнян. У него 12+6 в сезоне за «Пюник»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Пюник высшая лига Армения Ованес Арутюнян Сочи Футбол

Центральный хавбек «Пюника» Ованес Арутюнян может перейти в «Сочи».

Южане изучают варианты подписания 24-летнего игрока сборной Армении, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В 22 матчах сезона на счету Арутюняна 12 голов и 6 ассистов за ереванский клуб.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И зачем ему в Сочи, ну кроме потенциальной лички конечно?
У армянских клубов сейчас есть перспектива попадания в Еврокубки, небольшая, но лучше её отсутствия, а главное, если у человека есть амбиции, вполне может претендовать на попадание в какой-то из европейских клубов.
0
0
0
Ответ LightWithin
И зачем ему в Сочи, ну кроме потенциальной лички конечно? У армянских клубов сейчас есть перспектива попадания в Еврокубки, небольшая, но лучше её отсутствия, а главное, если у человека есть амбиции, вполне может претендовать на попадание в какой-то из европейских клубов.
зарплата в 5 раз выше
0
0
0
Ответ LightWithin
И зачем ему в Сочи, ну кроме потенциальной лички конечно? У армянских клубов сейчас есть перспектива попадания в Еврокубки, небольшая, но лучше её отсутствия, а главное, если у человека есть амбиции, вполне может претендовать на попадание в какой-то из европейских клубов.
Ему уже 24 года, какие перспективы в Европе? В чемпионате Армении то не так много играет судя по статистике прошлых лет, в Сочи накинут денег и будет играть, пол Сочи Армяне, считай что как дома будет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий