«Сочи» интересен хавбек сборной Армении Арутюнян. У него 12+6 в сезоне за «Пюник»

Центральный хавбек «Пюника» Ованес Арутюнян может перейти в «Сочи».

Южане изучают варианты подписания 24-летнего игрока сборной Армении, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В 22 матчах сезона на счету 12 голов и 6 ассистов за ереванский клуб.

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