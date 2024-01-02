«Ливерпуль» 13 матчей подряд не проигрывает в АПЛ: 8 побед, 5 ничьих

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 13 матчей.

Сегодня мерсисайдцы обыграли « » (4:2).

Команда Юргена Клоппа в 13 последних матчах чемпионата Англии одержала 8 побед и 5 раз сыграла вничью.

В следующем туре « » сыграет с «Борнмутом» на выезде.

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