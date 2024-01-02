«Ливерпуль» 13 матчей подряд не проигрывает в АПЛ: 8 побед, 5 ничьих

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 13 матчей.

Сегодня мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2).

Команда Юргена Клоппа в 13 последних матчах чемпионата Англии одержала 8 побед и 5 раз сыграла вничью.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» на выезде.

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29 комментариев
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При всём уважении к Гвардиоле, всё же мне как простому любителю футбола, игра, которую ставит Клопп ближе к сердцу, с победой Ливерпуль.
+59
-2
+57
Если бы не убийство со Шпорами, то какая бы серия была
+33
-3
+30
Я: Посмотрю интересный матч интересных команд
Тейлор: Что интересного в футболистах? Посмотри как могу Я!
+17
0
+17
Ответ TheDustman
По моим наблюдениям, Ливер должен был побеждать 7-1 или 8-2. Интересно какой xG набил Ливерпуль! Нуньес вообще дерево- фантастически транжирит моменты. На такого никаких Собослаев, Трентов, Мо и Диасов не хватит моменты создавать. Если Нуньес так всегда играет- Ливеру надо искать нового CF.
xg 7.2 исторический рекорд
+10
0
+10
Ответ GibsonFlyingV
Матч огонь, но какое же дно судьи. Жота на мой взгляд явно симулировал, чтобы красную вратарю дали. Ливер с победой, Ньюкасл по справедливости и ничью не заслужил, для меня очень симпатичная, но какая-то проклятая команда, надеюсь выправят ситуацию. А Дарвин.....Исак - 1 момент,1 удар, гол, а это чудо порет моменты тоннами
Жоелингтон не должен был на 2 тайм выходить..
+8
0
+8
сегодняшний Ливерпуль — чисто мой каждый второй матч в фифе
+8
0
+8
Какой же Клопп беспроигрышный
+8
-2
+6
По моим наблюдениям, Ливер должен был побеждать 7-1 или 8-2.
Интересно какой xG набил Ливерпуль!
Нуньес вообще дерево- фантастически транжирит моменты. На такого никаких Собослаев, Трентов, Мо и Диасов не хватит моменты создавать.
Если Нуньес так всегда играет- Ливеру надо искать нового CF.
+6
-2
+4
Ответ Roman
Топят, там 2-х игроков Кастла надо было удалять. А Пенки все по делу!
Вторую Жота дорисовал все же. Хотя контакт там был
+3
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+3
Ответ аdidаs
Ну тут да, победа судейская
xG ливера 7,27 или что-то около того. Судейская победа? Ты серьезно?))
+3
0
+3
Матч огонь, но какое же дно судьи. Жота на мой взгляд явно симулировал, чтобы красную вратарю дали. Ливер с победой, Ньюкасл по справедливости и ничью не заслужил, для меня очень симпатичная, но какая-то проклятая команда, надеюсь выправят ситуацию. А Дарвин.....Исак - 1 момент,1 удар, гол, а это чудо порет моменты тоннами
+6
-3
+3
Надо отдать должное вратарю Ньюкасла, отбивал все что летело ,если бы не он ,разгром был бы обеспечен.
+4
-1
+3
Ответ GibsonFlyingV
Матч огонь, но какое же дно судьи. Жота на мой взгляд явно симулировал, чтобы красную вратарю дали. Ливер с победой, Ньюкасл по справедливости и ничью не заслужил, для меня очень симпатичная, но какая-то проклятая команда, надеюсь выправят ситуацию. А Дарвин.....Исак - 1 момент,1 удар, гол, а это чудо порет моменты тоннами
хорошо посмотри момент вратарь зацепил пятку Жоты и он упал по инерции сделав шаг.
+2
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+2
Эх, ничьих многовато конечно.
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+1
Ответ Anya Belova
Какой же Клопп беспроигрышный
Какой же Клопп неуступчивый !
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Ответ bevooch
После сегодняшних двух пенальти, особенно второго, местные скаузеры тоже будут рассказывать, что судьи топят Ливерпуль в каждом матче?
Топят, там 2-х игроков Кастла надо было удалять. А Пенки все по делу!
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А что с профилем Салаха?Нажимаешь выдает 3 гола,и что он из Индии
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Ответ Roman
Топят, там 2-х игроков Кастла надо было удалять. А Пенки все по делу!
Игроков Олдкасла, видимо, удалять запрещено по регламенту.

Но кончайте ныть
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Лучший клуб мира
А это еще Роберстон вернется
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Ответ аdidаs
А ты как считал? С двумя пенками? И именно для таких хG и стоит в воротах Ньюкасла дубравка, он тоже может спросить тебя, ты серьезно? Он отпахал весь матч как конь, а ему две пенки левые нарисовали
Ок, две пенки - отними 1,6. А у Ливера стоит Алиссон и Касл набил 0,6 или около того. Наверное они заслужили победу в таком случае.
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Ответ _FoX-
Ок, две пенки - отними 1,6. А у Ливера стоит Алиссон и Касл набил 0,6 или около того. Наверное они заслужили победу в таком случае.
Тогда зачем им помогал судья? Или ты отрицаешь и это?
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Вот круто!
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Ответ Трент 66
Жоелингтон не должен был на 2 тайм выходить..
Я согласен
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Ответ Трент 66
Жоелингтон не должен был на 2 тайм выходить..
И Трент
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