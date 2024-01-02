«Ливерпуль» 13 матчей подряд не проигрывает в АПЛ: 8 побед, 5 ничьих
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 13 матчей.
Сегодня мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2).
Команда Юргена Клоппа в 13 последних матчах чемпионата Англии одержала 8 побед и 5 раз сыграла вничью.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» на выезде.
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Интересно какой xG набил Ливерпуль!
Нуньес вообще дерево- фантастически транжирит моменты. На такого никаких Собослаев, Трентов, Мо и Диасов не хватит моменты создавать.
Если Нуньес так всегда играет- Ливеру надо искать нового CF.
Но кончайте ныть
А это еще Роберстон вернется