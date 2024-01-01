Варан интересен саудовским «Аль-Насру» и «Аль-Иттихаду»

Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что манкунианцы не активируют опцию продления контракта защитника, чтобы обсудить с ним снижение его зарплаты (340 тысяч фунтов в неделю). Сам француз чувствует, что « » хочет побудить его к уходу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, 30-летним игроком интересуются саудовский « » и « ».

Окружение Варана отрицает вероятность перехода в 2024 году, однако посредники уверены, что она возможна.

Статистику Рафаэля можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам