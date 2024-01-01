Варан интересен саудовским «Аль-Насру» и «Аль-Иттихаду»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Рафаэль Варан Джон Мерто Футбол

Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что манкунианцы не активируют опцию продления контракта защитника, чтобы обсудить с ним снижение его зарплаты (340 тысяч фунтов в неделю). Сам француз чувствует, что «МЮ» хочет побудить его к уходу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, 30-летним игроком интересуются саудовский «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Окружение Варана отрицает вероятность перехода в 2024 году, однако посредники уверены, что она возможна.

Статистику Рафаэля можно изучить здесь.

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9 комментариев
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Ответ Le Tallec
Будет круто продать его миллионов за 50!
за 200 ещё круче
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Ответ Le Tallec
Будет круто продать его миллионов за 50!
Не знаю успеют ли люди из нового руководства приступить к делу уже зимой. Если продавать будут нынешние, то максимум, что вытянут это бесплатный трансфер
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+3
Ответ Le Tallec
Будет круто продать его миллионов за 50!
Даром уйдёт
+3
-1
+2
Будет круто продать его миллионов за 50!
+3
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Уйдет, этому щас только деньги интересны, доигрывает
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Давайте за 40 млн этого середняка забирайте.
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возможно это лучшее решение
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не знаю успеют ли люди из нового руководства приступить к делу уже зимой. Если продавать будут нынешние, то максимум, что вытянут это бесплатный трансфер
что уже будет являться опред успехом.
Экономия на его зарплате за полсезона - около 10 млн.
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