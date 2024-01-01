Варан интересен саудовским «Аль-Насру» и «Аль-Иттихаду»
Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что манкунианцы не активируют опцию продления контракта защитника, чтобы обсудить с ним снижение его зарплаты (340 тысяч фунтов в неделю). Сам француз чувствует, что «МЮ» хочет побудить его к уходу.
По информации журналиста Бена Джейкобса, 30-летним игроком интересуются саудовский «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».
Окружение Варана отрицает вероятность перехода в 2024 году, однако посредники уверены, что она возможна.
Статистику Рафаэля можно изучить здесь.
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Экономия на его зарплате за полсезона - около 10 млн.