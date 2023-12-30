Реал Мадрид – Мальорка где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 3 января
В среду, 3 января, сыграют Реал Мадрид и Мальорка в 19 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Мальорка
- Начало матча запланировано на 21:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости