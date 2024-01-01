Магкеев о помощи ребенку из Луганской области: «Нужно было оплатить санаторий, подарки – мяч, вещи. Часто созваниваемся, он теперь болеет за «Локомотив», надеюсь, – приглашал его на стадион»
Станислав Магкеев рассказал о помощи ребенку из Луганской области.
– Последняя громкая новость о вас: «Станислав Магкеев помог мальчику, который попал под обстрел ВСУ». Как это было?
– Мы – люди. Если у кого-то есть возможность помочь другому человеку, непременно надо воспользоваться этим. Артему Шатохину – 10 лет, он из города Алчевск в Луганской области.
Артем был на автобусной станции, когда ему прилетел снаряд. Осколком ему вспороло живот.
Там была тяжелая ситуация, врачи боролись за его жизнь. Нужно было помочь с реабилитацией, оплатить санаторий.
Подарки ему подарили – футбольный мяч, вещи какие-то. Его маме помощь психологическую оказали.
– Вы лично с Артемом связывались?
– Мы теперь с ним часто созваниваемся, на коннекте с его мамой. Об обычных вещах разговариваем.
Когда ты видишь, как этот мальчик смеется, бегает, играет со своими сверстниками, то ты понимаешь, что ты сделал какое-то хорошее дело.
– А до этой ситуации он знал, кто такой Станислав Магкеев?
– Думаю, вряд ли. Но очень надеюсь, что теперь он болеет за «Локомотив» и очень скоро приедет к нам на стадион, чтобы поддержать нас лично.
Я уже приглашал его, но хочу, чтобы он приехал к нам, когда у него точно уже все будет хорошо со здоровьем. Пусть поболеет за нас и познакомится с другими ребятами.
– Это правда, что вас приглашали на парад Победы 9 мая на Красную площадь за то, что вы занимаетесь благотворительностью в Донецке и Луганске?
– Да, правда.
Было очень приятно, и я очень хотел туда прийти, но за день до парада у нас была игра против «Сочи», где я получил тяжелую травму. Уже было не до этого, – сказал футболист «Локомотива» Станислав Магкеев.
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А насчёт заработанных денег, он имеет право тратить их как хочет. Собственно как и Макеев.
И вообще чë за позорная привычка возвышать кого за счёт опускания других? Просто написать что Макеев молодец и сделал хороший поступок слабо? Малкома зачем-то приплел тупо на ровном месте.
Вообще, поражает консолидация общества, большинство публичных сборов, в том числе те, в которых участвовал сам, перевыполняют план по сбору, причем почти моментально.
А по условному малкому или ещё кому…да может он на реальной своей родине кому помогает, может он всю семью там кормит из 25 родственников + ещё и дальних 😂
но Правда такова, что в по Закону новый субъект называется ЛНР! И это отныне и навсегда
Пишите правильно