Магкеев о помощи ребенку из Луганской области: «Нужно было оплатить санаторий, подарки – мяч, вещи. Часто созваниваемся, он теперь болеет за «Локомотив», надеюсь, – приглашал его на стадион»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Станислав Магкеев Благотворительность Футбол

Станислав Магкеев рассказал о помощи ребенку из Луганской области.

– Последняя громкая новость о вас: «Станислав Магкеев помог мальчику, который попал под обстрел ВСУ». Как это было?

– Мы – люди. Если у кого-то есть возможность помочь другому человеку, непременно надо воспользоваться этим. Артему Шатохину – 10 лет, он из города Алчевск в Луганской области.

Артем был на автобусной станции, когда ему прилетел снаряд. Осколком ему вспороло живот.

Там была тяжелая ситуация, врачи боролись за его жизнь. Нужно было помочь с реабилитацией, оплатить санаторий.

Подарки ему подарили – футбольный мяч, вещи какие-то. Его маме помощь психологическую оказали.

– Вы лично с Артемом связывались?

– Мы теперь с ним часто созваниваемся, на коннекте с его мамой. Об обычных вещах разговариваем.

Когда ты видишь, как этот мальчик смеется, бегает, играет со своими сверстниками, то ты понимаешь, что ты сделал какое-то хорошее дело.

– А до этой ситуации он знал, кто такой Станислав Магкеев?

– Думаю, вряд ли. Но очень надеюсь, что теперь он болеет за «Локомотив» и очень скоро приедет к нам на стадион, чтобы поддержать нас лично.

Я уже приглашал его, но хочу, чтобы он приехал к нам, когда у него точно уже все будет хорошо со здоровьем. Пусть поболеет за нас и познакомится с другими ребятами.

– Это правда, что вас приглашали на парад Победы 9 мая на Красную площадь за то, что вы занимаетесь благотворительностью в Донецке и Луганске?

– Да, правда.

Было очень приятно, и я очень хотел туда прийти, но за день до парада у нас была игра против «Сочи», где я получил тяжелую травму. Уже было не до этого, – сказал футболист «Локомотива» Станислав Магкеев.

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33 комментария
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Ответ мутятя
Просто по человечески. Молодец. Это не Малкомы, получил гражданство, нахапал денег, нахапал кучу штрафов и свалил. Побольше бы таких людей, как Магкеев.
Ну хорош дешёвого морализатора врубать. Как-будто это проблема Малколма, что ему нахаляву гражданство перепало. Дают бери. Он же не украл его.
А насчёт заработанных денег, он имеет право тратить их как хочет. Собственно как и Макеев.

И вообще чë за позорная привычка возвышать кого за счёт опускания других? Просто написать что Макеев молодец и сделал хороший поступок слабо? Малкома зачем-то приплел тупо на ровном месте.
+56
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+51
Так просто, но так важно. Молодец.
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просто молодец. тем больше таких среди наших футболистов, тем лучше и светлее. достойный поступок
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+25
Ответ Homelender_666
товарищи либералы, а почему всех минусуете? По-вашему, это неправильный ребёнок, которому не нужно помогать? Он в чём виноват? Парнишке 10 лет, он чуть не погиб из-за зверья ВСУ. Ненависть к власти совсем свела вас с ума.
Так вчера музей Шухевича сгорел. Траур
+23
-5
+18
Респект Магкееву, от болельщика Спартака.
+19
-7
+12
Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Это уже не первая новость про этого мальчика. Каждый раз активно минусуют комментарии с пожеланиями здоровья мальчику и благодарностями Магкееву.
+11
-2
+9
Спасибо ему
+14
-7
+7
Стасу большое уважение!
+12
-6
+6
Магкеев красава!

Вообще, поражает консолидация общества, большинство публичных сборов, в том числе те, в которых участвовал сам, перевыполняют план по сбору, причем почти моментально.
+9
-5
+4
товарищи либералы, а почему всех минусуете? По-вашему, это неправильный ребёнок, которому не нужно помогать? Он в чём виноват? Парнишке 10 лет, он чуть не погиб из-за зверья ВСУ. Ненависть к власти совсем свела вас с ума.
+25
-21
+4
Просто по человечески. Молодец. Это не Малкомы, получил гражданство, нахапал денег, нахапал кучу штрафов и свалил. Побольше бы таких людей, как Магкеев.
+22
-18
+4
Ответ Montenegro Serbian
Ну хорош дешёвого морализатора врубать. Как-будто это проблема Малколма, что ему нахаляву гражданство перепало. Дают бери. Он же не украл его. А насчёт заработанных денег, он имеет право тратить их как хочет. Собственно как и Макеев. И вообще чë за позорная привычка возвышать кого за счёт опускания других? Просто написать что Макеев молодец и сделал хороший поступок слабо? Малкома зачем-то приплел тупо на ровном месте.
Всё правильно написал в целом, кроме фамилии 😉 он МаГкеев
А по условному малкому или ещё кому…да может он на реальной своей родине кому помогает, может он всю семью там кормит из 25 родственников + ещё и дальних 😂
+3
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+3
Ответ rusya_10
Комментарий удален пользователем
ищет где? во дворе или подъезде?
+3
0
+3
Ответ trav
Не Луганская область, а ЛНР Пишите правильно
смотрю моментально братья наши меньшие меня заминусовали
но Правда такова, что в по Закону новый субъект называется ЛНР! И это отныне и навсегда
+4
-2
+2
А что случилось-то?
+31
-29
+2
Ответ trav
я отстал? открой Закон и почитай как называются 4 новых субъекта России
я пьяный просто, сначала подумал вы заукранец
+1
0
+1
Ответ RSM-1930
+
я отстал? открой Закон и почитай как называются 4 новых субъекта России
+1
0
+1
хорош
+2
-1
+1
Ответ rusya_10
Комментарий удален пользователем
Сильно ищет? По месту прописки или на работу приходили?)
0
0
0
Ответ Homelender_666
А у тебя тогда что? Дети погибают. Это разве не преступление?
Комментарий удален пользователем
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ igls54
А что случилось-то?
Комментарий удален модератором
Ответ Поцелуй Оздоева
Где связь между либералами и Шухевичем?
А где связь между "мы не нацисты, это всё Кремлёвская пропаганда" и улицами, музеями имени Шухевича с Бандерой, этими же НАЦИОНАЛЬНЫМИ героями, и кучей других факторов?)
0
0
0
Ответ OldRedWhite
Разогнать ненависть к друг другу в 21 веке не такая уж сложная задача ! А вот вдавить зубную пасту обратно в тюбик …
Пасту не вдавишь,но тюбик можно надуть,визуально будет как и прежде
0
0
0
Ответ trav
Не Луганская область, а ЛНР Пишите правильно
+
+2
-2
0
Не Луганская область, а ЛНР
Пишите правильно
+5
-5
0
Комментарий удален пользователем
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