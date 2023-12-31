Артем Милевский: «Не считаю важным говорить на украинском. Надо иметь свою позицию. И вообще я белорус»

Артем Милевский не считает важным говорить на украинском языке.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все разговаривали на русском.

Не считаю, что это так важно сейчас – говорить на украинском. Надо иметь свою какую-то позицию. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что это сугубо важный язык», – заявил бывший игрок сборной и киевского «Динамо» во время стрима на Twitch.

родился в Минске и до 15 лет занимался футболом в Беларуси.

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