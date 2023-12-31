Артем Милевский: «Не считаю важным говорить на украинском. Надо иметь свою позицию. И вообще я белорус»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Артем Милевский Футбол

Артем Милевский не считает важным говорить на украинском языке.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все разговаривали на русском.

Не считаю, что это так важно сейчас – говорить на украинском. Надо иметь свою какую-то позицию. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что это сугубо важный язык», – заявил бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» во время стрима на Twitch.

Милевский родился в Минске и до 15 лет занимался футболом в Беларуси.

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26 комментариев
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Для Украинцев которых куча на этом сайте, тоже свой язык не важен,возмущаются в сторону России на русском языке.
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На миротворец этого господина
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Ответ Сергеев Олег
а там где он говорит, что много защитников Украины в окопах защищают страну и при этом тоже говорят на русском - из текста вырезали... И превратили интервью в пропаганду. Или полностью интервью или вообще не трогайте игрока сборной Украины
Или ты вообще не сиди на этом сайте
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+7
да кому нужен украинский? ничего великого на нём не написано, да с него на ржачь пробивает тупа когда слышишь
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Странно требовать от городского жителя, чтобы он вместо нормального русского языка говорил на сельском диалекте.
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убедительная просьба беZ пОлитики V комментариях
😎🤙🏻
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Это не новость. Вообще заметил, что чуть ли не все украинские спортсмены в быту на русском болтают. Тот же экс крымчанин Усик в боях на русском с тренерами общается, как и его кореш Ломаченко. Недавно ради интереса включил матч УПЛ - и там все подсказки и крики на поле только на русском были.
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И вообще я белорус отстаньте от меня 😁
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Как сейчас помню крик души Мили из метро, вы чё творите??!!
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Добро пожаловать на Миротворец.
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Ответ Spartakus1984
Для Украинцев которых куча на этом сайте, тоже свой язык не важен,возмущаются в сторону России на русском языке.
У них нет языка, так, сельский диалект
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iiiiii

🤣🤣🤣
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Пил, пью и буду пить!!! Говорил, говорю и буду говорить!
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Вопрос к украинцам. В соцсетях все украинцы перешли на украинский язык. А в реальной жизни тоже или все же на русском говорите?
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Красавчик!
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Говорить надо на том языке на котором хочешь
Будь то русский или Украинский
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И вообще интересно как сейчас в странах бывшего СССР обстоят дела с русским языком? Жители этих стран отпишитесь)
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Ответ qiqe
убедительная просьба беZ пОлитики V комментариях 😎🤙🏻
Шикарная ава🤝💪
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Ответ Dizzod
его друган Алиев родился в России, но сейчас в теробороне. Лучше защищать чем болтать.
Лучше защищать, чем строчить комменты на спортс. Вперёд!
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