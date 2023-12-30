Вратарь Уго Льорис больше не будет играть за «Тоттенхэм».

Француз расторг контракт с английским клубом после 12 сезонов выступлений, сообщает L’Équipe. Соглашение действовало до лета 2024 года.

Теперь 37-летний игрок перейдет в « ». Ожидается, что трансфер будет оформлен уже сегодня, а в январе Льорис присоединится к клубу . Контракт будет рассчитан на один год плюс 1-2 года опционально.

играл за « » с 2012-го, вратарь провел 447 матчей за клуб. Летом он отказался от перехода в «Лацио», «Ниццу» и клубы из Саудовской Аравии.

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