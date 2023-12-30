Льорис расторг контракт с «Тоттенхэмом» для перехода в «Лос-Анджелес». Он провел 447 матчей за клуб

Теги МЛС премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Уго Льорис Лос-Анджелес Футбол

Вратарь Уго Льорис больше не будет играть за «Тоттенхэм».

Француз расторг контракт с английским клубом после 12 сезонов выступлений, сообщает L’Équipe. Соглашение действовало до лета 2024 года.

Теперь 37-летний игрок перейдет в «Лос-Анджелес». Ожидается, что трансфер будет оформлен уже сегодня, а в январе Льорис присоединится к клубу МЛС. Контракт будет рассчитан на один год плюс 1-2 года опционально.

Льорис играл за «Тоттенхэм» с 2012-го, вратарь провел 447 матчей за клуб. Летом он отказался от перехода в «Лацио», «Ниццу» и клубы из Саудовской Аравии.

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6 комментариев
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Удачи и спасибо за всё, капитан и легенда!
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Наверное, так лучше для всех: тут он уже не играет, да и вряд-ли его кто-то купил бы зимой, до окончания контракта. А там наверняка будет в основе, да и деньжат подзаработает..
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Ответ SaH4r.
еще пару лет мог бы быть основным в околотоповом клубе, рановато уходит
в каком, например?
его летом готовы были бесплатно отпустить, но никому он не понадобился
из того, что тут писали, Лацио готов был забрать, но не на позицию основного
+1
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+1
Ответ SaH4r.
еще пару лет мог бы быть основным в околотоповом клубе, рановато уходит
Ты явно не видел, как он играл последние пару сезонов.
+1
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Ответ SaH4r.
еще пару лет мог бы быть основным в околотоповом клубе, рановато уходит
А зачем оно ему? Он и так, по сути, всю карьеру провел в околотопах.
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