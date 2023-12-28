Смолова и Канделаки приглашали на «голую» вечеринку Ивлеевой – они не пошли («Мутко против»)
Федор Смолов получал приглашение на «почти голую» вечеринку.
Мероприятие, организованное телеведущей Анастасией Ивлеевой, прошло в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Ее первый день пришелся на ночь со среды на четверг.
Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Впоследствии многие из участников извинились за это.
По информации телеграм-канала «Мутко против», приглашены на вечеринку были также нападающий «Динамо» Федор Смолов и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. По разным причинам они не пришли.
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— А кто будет участвовать?
— Я, ты и твоя жена.
— Нет, конечно, не буду.
— Ладно, тогда тебя вычёркиваем.
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Лучше бы по депутатам прошлись: многие знают, что там любители страпонов и мальчиков.
А вот Федя молодец. Теперь точно никуда не сунется после такого) Практически "проспал на самолет, который..."
ЗЫ Оч жаль, спорцру бился бы в экстазе.