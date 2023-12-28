Смолова и Канделаки приглашали на «голую» вечеринку Ивлеевой – они не пошли («Мутко против»)

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Газпром-Медиа Тина Канделаки Настя Ивлеева Футбол

Федор Смолов получал приглашение на «почти голую» вечеринку.

Мероприятие, организованное телеведущей Анастасией Ивлеевой, прошло в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Ее первый день пришелся на ночь со среды на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Впоследствии многие из участников извинились за это.

По информации телеграм-канала «Мутко против», приглашены на вечеринку были также нападающий «Динамо» Федор Смолов и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. По разным причинам они не пришли. 

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43 комментария
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У Феди носок не держался, не пошёл
+84
-1
+83
Тина не пошла, потому что узнала, что вечеринка всего лишь «почти голая» и без дружбы частями тел
+41
-5
+36
Ответ Фарид Харисов
Тина не пошла, потому что узнала, что вечеринка всего лишь «почти голая» и без дружбы частями тел
У Тины выдающаяся верблюжья лапка) https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2015/01/17/10/1421514417_1016211528.jpg
+25
-3
+22
Ответ Николай Бойко
У Тины выдающаяся верблюжья лапка) https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2015/01/17/10/1421514417_1016211528.jpg
Откуда у вас это фото? Вы Сулейман Керимов?)
+15
0
+15
Ответ Михаил Опякин
У Феди носок не держался, не пошёл
Попасть не мог
+11
-1
+10
Какой же фарс развели по поводу этой вечеринки, людям реально заняться нечем
+12
-2
+10
Канделаки со своей заклятой подругой Собчак и на одном поле не сядет, не говоря уж об участии в совместном мероприятии.
+7
-1
+6
Как у Джордана мозгов ещё хватило не вписаться в этот блудняк?😁
+9
-3
+6
Ответ unbelievable
Попасть не мог
он его паненкой надевал
+5
0
+5
Я как раз сегодня думал, как же непришедшие, но приглашенные благодарят бога за такое стечение обстоятельств :) Ведь немало было тех, кто хотел и был приглашен, но просто не смог по другим причинам.
+4
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+4
Всё-таки нашёл спорт способ как приплести
+4
0
+4
надо было дзюбу приглашать, устали бы отменять не те файлы)
+4
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+4
Ответ </c/>
жена не отпустила...
Да там такая жена, что с ней легче было там оказаться😁
+6
-2
+4
Ответ angry horse
Как у Джордана мозгов ещё хватило не вписаться в этот блудняк?😁
жена не отпустила...
+3
0
+3
Ответ Фарид Харисов
Откуда у вас это фото? Вы Сулейман Керимов?)
К сожалению нет, она сама выкладывала)
+2
0
+2
Пронесло)
+2
0
+2
— Сосед, будешь участвовать в групповом сексе?
— А кто будет участвовать?
— Я, ты и твоя жена.
— Нет, конечно, не буду.
— Ладно, тогда тебя вычёркиваем.
©
+2
0
+2
С этой вечеринкой совсем с ума сошли.
Лучше бы по депутатам прошлись: многие знают, что там любители страпонов и мальчиков.
+1
0
+1
Ответ angry horse
Да там такая жена, что с ней легче было там оказаться😁
её не приглашали, поэтому оба не пошли...
+2
-1
+1
Ответ Фарид Харисов
Откуда у вас это фото? Вы Сулейман Керимов?)
если бы он был Сулейман Керимов, верблюд был бы без покрывала😂😂😂
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
У Тины выдающаяся верблюжья лапка) https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2015/01/17/10/1421514417_1016211528.jpg
Так это яйца😂😂😂
+1
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Всем тем, кто не пошёл - выдать госнаграды
+2
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Я тоже и что дальше?
+2
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Уже неделю обсуждают эту дурацкую вечеринку. Забыли даже про яйца.Может для этого мутилось? Кстати там были топы МТС и Яндекса. Про них молчок.
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Ну Канделаки все же умная женщина и наверно быстро поняла, что это подстава.
А вот Федя молодец. Теперь точно никуда не сунется после такого) Практически "проспал на самолет, который..."
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Тина уже руль открутила и как сумочку приспособила...а тут такой облом.
ЗЫ Оч жаль, спорцру бился бы в экстазе.
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Смолов уже второй раз по краю. Дружит с Кокориным - но в Кофемании не было его. Позвали на прОклятую вечеринку Ивлеевой - не пошёл. Уф. Везунчик.
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Ответ Бродяга-симпатяга
С Ивлеевой уже "Зеленский" пообщался от вована и лексуса. Поразительно но и эта особь поверила что пусть и плюгавый но президент неньки будет ей звонить. Наговорила эта дурочка там немало
Макс Комикадзе опять развёл что ли?😁
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Сейчас главный критерий оценки человека - это присутствие/отсутствие на вечеринке Ивлеевой. Так что весомая заявка на ордены и посты министра спорта и министра просвещения.
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Ответ Сергей Иовлев
Сейчас главный критерий оценки человека - это присутствие/отсутствие на вечеринке Ивлеевой. Так что весомая заявка на ордены и посты министра спорта и министра просвещения.
В 1991-м после путча всех медийных личностей спрашивали, участвовали они или нет в защите Белого дома. Один Ю.Никулин честно ответил, что нет.
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