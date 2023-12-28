Федор Смолов получал приглашение на «почти голую» вечеринку.

Мероприятие, организованное телеведущей Анастасией Ивлеевой, прошло в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Ее первый день пришелся на ночь со среды на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Впоследствии многие из участников извинились за это.

По информации телеграм-канала «Мутко против», приглашены на вечеринку были также нападающий « » и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» . По разным причинам они не пришли.

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