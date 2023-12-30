Мойес и «Вест Хэм» продлят контракт на 2 года. Клуб идет 6-м в АПЛ и выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне
Дэвид Мойес заключит новое соглашение с «Вест Хэмом».
«Молотки» продлят контракт с главным тренером до конца сезона-2025/26. Действующий договор 60-летнего шотландца рассчитан до 30 июня 2024 года.
После 19 туров лондонцы занимают в АПЛ 6-е место, также они вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
В прошлом сезоне «Вест Хэм» под руководством Мойеса выиграл первый трофей за 43 года – Лигу конференций.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам