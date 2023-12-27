Ливерпуль — Ньюкасл: прогноз на матч 1 января 2024, АПЛ

1 января, в понедельник, «Ливерпуль» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1); ТБ 3.

Ливерпуль

В первый день нового календарного года лидер английской Премьер-лиги примет «Ньюкасл».

Первый круг команда Юргена Клоппа провела увереннее и стабильнее всех и заслуженно возглавляет чемпионскую гонку. В этом сезоне команда из Ливерпуля выглядит мощно и хочет вернуть себе чемпионский титул, который завоевала в ковидный, 2020-ый, год.

Тем более, что команда Юргена Клоппа не выступает в Лиге Чемпионов, а следовательно имеет преимущество перед тем же «Манчестер Сити» — главным, пожалуй, конкурентом «Ливерпуля». Да, «красные» продолжают выступление в Лиге Европы, но это не такой энергозатратный турнир и ливерпульцы смогут выступать сразу на несколько фронтов.

В предыдущем туре «Ливерпуль» в гостях обыграл «Бернли» (2:0) и вернулся на первую строчку турнирной таблицы, обогнав лондонский «Арсенал». Голами отметились Дарвин Нуньес и Диогу Жота.

А вот дома команда Клоппа не побеждает уже два тура подряд. Правда, и соперники у «Ливерпуля» были топовые: сначала «Манчестер Юнайтед», а затем «Арсенал». Да, «МЮ» переживает кризис, но все-таки класс команды Эрика тен Хага позволил, хоть и чудом ,увезти ничью — 0:0.

С «Арсеналом» Ливерпуль» также поделил очки — 1:1. Оба мяча были забиты в первой половине встречи: гости вышли вперед на 4-й минуте после удара Габриэля, но Мохамед Салах ответил уже через 25 минут.

Египтянин проводит очень сильный сезон, забив в шестнадцати играх чемпионата 11 голов и сделав семь голевых передач.

На втором месте в списке бомбардиров команды — Дарвин Нуньес, у которого пять голов. При этом до гола «Бернли» уругваец не забивал почти два месяца, но Клопп верит в своего нападающего и всячески его поддерживает.

У португальца Жоты также пять результативных ударов в АПЛ.

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Ньюкасл

«Ньюкасл», который в прошлом сезоне занял четвертое место в АПЛ и вернулся в Лигу Чемпионов,в в этом сезоне испытывает серьезные трудности.

Команда Эдди Хау уже вылетела из Лиги Чемпионов, заняв в своей группе четвертое место, и идет девятой в чемпионате Англии.

Безусловно, главная причина такого выступления — эпидемия травм. Постоянно вылетают лидеры команды, а каких-то игроков «Ньюкасл» лишился надолго. Тут виноваты не только травмы: например, Сандро Тонали дисквалифицирован до конца сезона за игру на ставках.

К матчу с «Ливерпулем» «сороки» подходят с серий из двух поражений. Сначала команда Хау в гостях уступила «Лутону» (0:1), а затем и сенсационно уступила «Ноттингему Форест» на своем поле 1:3.

Пока вылетают игроки основы свой шанс получили молодые игроки. Так, например, ярко проявляет себя семнадцатилетний Льюис Майли. Воспитанник клуба регулярно выходит на поле и уже забил свой первый гол за команду «Фулхэму». Причем он стал победным!

А лучшими снайперами команды в этом сезоне являются Александер Исак и Каллум Уилосон. Швед забил восемь голов, а англичан — на один меньше.

Очень полезен и Энтони Гордон, у которого 10 очков по системе «гол + пас» (6+4).

Ливерпуль — Ньюкасл: история личных встреч

«Ньюкасл» — удобный соперник для «Ливерпуля». Команда Клоппа выиграла все пять последних очных встреч, а «Ньюкасл» последний раз добивался победы в 2015 году.

В Ливерпуле гости и вовсе побеждали тридцать лет назад, в 1994 году.

Последнюю встречу дома «Ливерпуль» выиграл у «сорок» со счетом 2:1. При этом победный гол команда Клоппа забил на 98-й минуте после удара Фабио Карвалью.

Ливерпуль — Ньюкасл: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Ливерпуля» — 1.47

Ничья — 4.92

Победа «Порту» — 6.42

Как видим, аналитики считаю хозяев явным фаворитом и практически уверены, что команда Клоппа наберет очередные три очка.

Учитывая форму команд, историю противостояния и количество травмированных в составе «Ньюкасла», шансов у гостей действительно немного, Так что можно поставить на хозяев с форой -1 за 1.72.

Также можно поставить на ТБ 3 за 1.68.

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