Ливерпуль – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 1 января

В понедельник, 1 января, сыграют Ливерпуль и Ньюкасл в 20 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Энфилд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ливерпуль – Ньюкасл

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ливерпуль – Ньюкасл

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