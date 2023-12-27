Ливерпуль – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 1 января
В понедельник, 1 января, сыграют Ливерпуль и Ньюкасл в 20 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ливерпуль – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Ливерпуль – Ньюкасл
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