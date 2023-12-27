Аль-Таавун — Аль-Наср: прогноз на матч 30 декабря 2023, Чемпионат Саудовской Аравии

30 декабря в Бурайде состоится матч 19 тура Чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе «Стадион Короля Абдаллаха». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

В ближайшие выходные пройдет встреча двух команд, претендующих на самые высокие места по итогу чемпионата, к тому же это дерби двух коллективов из города Бурайда. «Аль-Таавун» в последних матчах чемпионата не может обрести стабильность и периодически испытывает серьезные трудности, что не скажешь о клубе «Аль-Наср», который в последних 3 турах выглядит очень прилично и молотит голы как не в себе. Чья же возьмет в этой встрече, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ОЗ (да).

Аль-Таавун

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» борется за самые высокие места и не прочь побороться за медали, все же сейчас отставание от третьего «Аль-Ахли» всего в 3 балла. Команда сейчас занимает 4 место в турнирной таблице и в активе своем имеет 34 балла после 18 сыгранных туров. А его ближайший преследователь «Дамак» отстает на 4 балла и набрал приличный ход, побеждая в последних 5 турах чемпионата. Да и есть чуть ниже в таблице ряд команд, которые тоже дадут бой за заветный пьедестал турнира, среди которых есть «Аль-Иттихад» с Бензема, который сдал свои позиции в последних матчах.

«Аль-Таавун» в текущем сезоне демонстрирует неплохую игру в обороне и тому доказательство их второй показатель в Суперлиге по пропущенным голам (18 мячей), меньше только у лидирующего «Аль-Хиляль». По количеству забитых голов у клуба всего лишь 7 показатель в чемпионате и на их счету 31 гол, 8 из которых на счету бразильского нападающего Жуана Педро.

«Аль-Таавун» в последних 5 турах аравийского первенства трижды победил и 2 раза уступил в своих встречах. Сначала было обидное поражение в рамках 14 тура от аутсайдера первенства «Аль-Рияда» (1:2), когда удалось забить быстрый гол уже на 4 минуте матча усилиями Педро. Но все испортило удаление Адама в середине 2 тайма, после чего соперник смог все же дожать их большинством и вырвал победу под занавес игры.

Следом удалось добиться сложной выездной победы над «Аль-Шабаб» (2:1), когда уже проигрывая в счете после первого тайма, во втором удалось реабилитироваться и голевым дублем отметился Педро, который и принес команде 3 очка. В 16 туре на домашней арене удалось крупно обыграть «Аль-Фейху» (4:1), где пропустив первыми в самом начале встречи смогли повести в счете еще в первом тайме, а во втором закрепить успех. Ну и победная поступь команды завершилась гостевой победой в 17 туре над сильным соперником в лице «Аль-Иттихад» (2:0), где удалось соперника огорчить по разу в каждом из таймов.

Такую хорошую победную серию прервал в 18 туре «Аль-Фат», который смог в гостевом матче хорошо потрепать нервы оппоненту своими разящими атаками, за что и был вознагражден викторией (3:1). Все 3 мяча они забили в первом тайме, начиная с 30 минуты. «Аль-Таавун» смог забить гол престижа лишь в компенсированное время к матчу.

Результаты «Аль-Таавун» в 5 последних сыгранных матчах:

23.12.23 «Аль-Таавун» — «Аль-Фат» 1: 3 .

1: . 16.12.23 «Аль-Иттифак» — «Аль-Таавун» 0: 2 ;

0: ; 11.12.23 «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун» 3 :0;

— «Аль-Таавун» :0; 08.11.23 «Аль-Таавун» — «Аль-Фейха» 4 :1;

— «Аль-Фейха» :1; 02.12.23 «Шабаб» — «Аль-Таавун» 1:2.

Интересные статические факты «Аль-Таавун»:

В 5 последних встречах команда 3 раза праздновала победу;

В последнем домашнем матче было поражение;

В 4 из 6 последних играх клуба забивают обе команды;

В 8 из 10 последних матчах команды не было забито более 3 мячей за игру;

В 5 из 6 последних играх команда отличается голом;

Команда отличается в среднем по 1 голу в 5 последних поединках.

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Аль-Наср

«Аль-Наср» является главным преследователем «Аль-Хиляля» в борьбе за чемпионство и отстает от них на 7 очков. Всего же команде удалось набрать 43 балла в 18 встречах Суперлиги и одержать 14 побед. Над ближайшим преследователем «Аль-Ахли» есть гандикап в 6 очков, что немаловажно. За золото чемпионата побороться будет сложно с таким сильным «Аль-Хиляль», но эта задача все же выполнимая, учитывая что играть еще до конца сезона приличное количество матчей. «Аль-Наср» очень хорош в результативность в последних матчах, где в 4 последних наколотил аж 17 голов. А в 18 турах Супрелиги им удалось отличиться 51 раз, львиную долю голов из которых на свой счет записал нестареющий Криштиану Роналду, отличившийся уже 19 раз и сейчас именно он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата, кроме этого он еще отдал 9 голевых передач. Не все так гладко у команды в обороне и в среднем чуть более 1 мяча за игру они пропускают в чемпионате, а всего 22 раза их огорчили соперники.

Криштиану Роналду и Ко в последних 5 турах Премьер Лиги аравийского чемпионата одержали 4 победы и уступили в 1 встрече. Сначала в активе команды была гостевая победа над середнячком таблицы «Аль-Ахдуд» (3:0), где было колоссальное территориальное преимущество во владении мячом в игре и созданию атак в ворота соперника, которое и переросло в разгромную победу, в которой Роналду отличился дважды в конце матча в промежутке 3 минут.

А вот поражение случилось в гостевом матче 15 тура, где «Аль-Наср» встречался с лидером Суперлиги «Аль-Хиляль» и уступил в счете (0:3). В целом игра была достаточно равной по всем игровым компонентам, вот только хозяева смогли реализовать свои моменты успешно, а гости нет. Первый гол случился лишь на 64 минуте встречи, а другие 2 был забыты в последние минуты встречи.

Это поражение сильно не ударило по команде и в следующем же туре им удалось взять вверх в домашней игре над клубом «Аль-Рияд» (4:1), где хозяева выглядели на голову выше соперника и мало что позволили им сделать у своих ворот, за исключением одного гола. Сами же хозяева смогли забить по 2 гола в каждом из таймов, в которых дублем отметился Талиска.

Следом «Аль-Наср» обыграл крепкий «Аль-Иттифак» на домашней арене (3:1), где вновь выдали классную атакующую игру и могли забивать спокойно еще 2 мяча, но немного не хватало в завершении.

Последний свой сыгранный тур «Аль-Наср» тоже смог закончить на положительной ноте, обыграв в гостях «Аль-Иттихад» с Бенземой (5:2). Хоть хозяева смогли отличиться первыми, это лишь подзадорило гостей, которые к концу первого тайма уже вышли вперед в счете. Во втором же тайме «Аль-Иттихад» схлопотал удаление Фабиньо и гости с успехом этим воспользовались, отличившись после этого трижды, 2 мяча записал на свой счет Садио Мане.

Результаты «Аль-Наср» в 5 последних сыгранных матчах:

26.12.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» 2: 5 ;

2: ; 22.12.23 «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 3 :1.

— «Аль-Иттифак» :1. 11.12.23 «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» 2: 5 ;

2: ; 08.12.23 «Аль-Наср» — «Аль-Рияд» 4 :1;

— «Аль-Рияд» :1; 05.12.23 «Истиклол Душанбе» — «Аль-Наср» 0:0.

Интересные статические факты «Аль-Наср»:

В 4 последних поединках команда побеждает;

В последних 22 встречах команда проиграла лишь однажды, побеждая при этом 17 раз;

В последних 2 гостевых играх клуб одержал викторию;

В 5 последних матчах клуба из «Аль-Насра» забивают обе команды;

В 4 последних матчах команды было забито 4 и более мяча за игру обоими соперниками;

В последних 6 матчах команда в среднем забивает 3 гола за игру;

Команда отличается голом в 5 последних поединках.

Аль-Таавун – Аль-Наср: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 29 очных поединков. 18 из них стали победными для «Аль-Насра», а у «Аль-Таавуна» в активе всего 6 побед. А 5 матчей закончились ничейным результатом.

«Аль-Наср» в этих матчах забивал в среднем 1.79 голов (50 мячей), а «Аль-Таавун» 1.14 (33 мяча).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (5:0), такой результат удавался только «Аль-Наср». «Аль-Таавун» же выигрывал максимально с разницей в 2 мяча: со счетом (3:1) и (2:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

18.08.23 «Аль-Наср» – «Аль-Таавун» (1: 2 ).

(1: ). 17.02.23 «Аль-Наср» – «Аль-Таавун» ( 2 :1).

– «Аль-Таавун» ( :1). 03.09.22 «Аль-Таавун» – «Аль-Наср» ( 1 :0).

– «Аль-Наср» ( :0). 21.01.22 «Аль-Таавун» – «Аль-Наср» (0: 1 ).

(0: ). 26.08.21 «Аль-Наср» – «Аль-Таавун» (3:1).

В последних 5 сыгранных очных встречах соперников, трижды победу праздновал «Аль-Наср» и 2 раза виктория была на стороне «Аль-Таавуна»

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу, в том числе 2 играх кряду и в них лишь 1 раз было забито более 3 мячей.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Таавун – Аль-Наср

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Ал-Наср» с приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Аль-Таавун» — 4.69;

Ничья — 4.69;

Победа «Аль-Наср» — 1.53;

Ф1 (1,5) — 1.56;

Ф1 (1) — 1.91;

Ф2 (-1) — 1.81;

Ф2 (-1,5) — 2.28;

ТБ (2,5) — 1.40;

ТМ (2,5) — 2.76;

ТМ (3,5) — 1.72;

ТБ (3) — 1.60;

ОЗ (да) — 1.51;

ОЗ (нет) — 2.39.

«Аль-Таавун» в своем составе не имеет игроков высочайшего класса, какие есть у клуба «Аль-Наср» и сложно в этом матче им будет рассчитывать на успех ввиду не самых лучших результатов в последних матчах и не самой стабильной атакующей игры. Роналду и Ко же просто прекрасны в последних играх и просто сметают своих соперников, одного за другим, как они играют сейчас в атаке – это просто загляденье и сложно будет в ближайших матчах остановить сумасшедшую атакующую связку с Мане, Роналду и Талиской. Поэтому в этой встрече я думаю все же гости забьют больше чем их соперник.

Здесь можно заключить пари на П2 за неплохой коэффициент 1.53. Так как думаю что вероятнее всего в этом матче будет уверенная победа хозяев с приличной разницей в счете.

В целом обе команды в текущем сезоне выдают достаточно результативную игру, особенно гости. Да и в 3 из 5 последних очных встречах обе команды отличались. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.51.

Где смотреть матч Аль-Таавун – Аль-Наср

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