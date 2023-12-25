Ювентус – Рома, прогноз на матч 30 декабря 2023, Серия А

Как говорят итальянцы, Buon Natale e felice anno nuovo! В предпоследний день уходящего года большой новогодний подарок преподнесут всем любителям итальянского футбола «Ювентус» и «Рома», которые проведут очную встречу в Серии А. Забегая вперёд, скажем: ни «Юве», ни «Рома» не претендуют в этом туре на лидерство, но поставить победную точку в этом году всё-таки хочется обоим.

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Ювентус

Команды Серии А тоже веселятся после Рождества на тот самый Boxing Day, традиция которого с недавних пор прижилась на Апеннинском полуострове. Но сейчас не до веселья участникам предстоящей встречи: «Юве», завидуя участникам еврокубков и напрягая все свои футбольные мускулы, бьётся за скудетто, чтобы вернуться на следующий сезон в Лигу чемпионов (напомним, что в этом году ему выписали бан сроком на один год за нарушение fair-play). Впереди «Интер», и уступать им Массимилиано Аллегри не собирается ни при каких условиях.

Очередной трудный шаг к лидирующему «Интеру» команда Аллегри сделала 23 декабря в очередном туре, переиграв с большим трудом идущий сейчас на 14-м месте «Фрозиноне» со счётом 2:1: победный гол Душан Влахович забил только на 81-й минуте при том, что по владению мячом «бьянконери» проиграли (56 на 44!), хотя превзошли по ударам противника (7 на 10). Впрочем, отчасти можно объяснить сложность победы тем, что «Фрозиноне» на своём поле в этом сезоне проиграл только «Наполи». Да и к тому же «Юве» не проигрывает уже 12 встреч подряд.

Сейчас «Юве» идёт вторым, отставая от «Интера» на 4 очка. То есть как бы ни сложился последний матч уходящего года для Аллегри, «Интер» всё равно встретит Новый 2024 год на вершине таблицы в статусе лидера чемпионата. Но не давать же ему ещё большую фору? Разумеется, нет, с точки зрения туринцев. Да и не стоит давать малейшего шанса «Милану», который отстает от «зебр» на 7 очков. «Рома» тоже не подарок, но не представляет такой же серьёзной угрозы в игровом плане.

Рома

Римляне, в отличие от «Ювентуса», еврокубками в этом сезоне не были обделены. Им удалось занять второе место в групповом этапе Лиги Европы (на два очка их опередила пражская «Славия») и попасть в стыковые матчи на «Фейеноорд». До стыковых матчей ещё очень долго, а зимнее трансферное окно может изменить расстановку сил до неузнаваемости. Впрочем, даже этот успех оказался для «Ромы» затратным: номинальная мощь состава и необходимость распределять силы и на Серию А, и на еврокубки сейчас позволяют «Роме» занимать только 6-е место в турнирной таблице с 28 очками в активе.

Но даже ради удержания этого места «Роме» пришлось в минувшем туре сразиться с очным конкурентом, формально действующим чемпионом, но по факту не показывающим чемпионскую игру «Наполи». Римляне победили 2:0, забив оба мяча в концовке матча: отличились Лоренцо Пеллегрини (через 5 минут после своего выхода на поле) и Ромелу Лукаку. Стоит отметить, что подопечные Моуринью превзошли противника по ударам по воротам (14 против 4), а сами «ослы» (нет, это прозвище неаполитанцев, а не кричалка от конкурентов) доигрывали матч вдевятером: первый гол в матче был забит только после удаления Маттео Политано, который решил грубой силой выяснить отношения с Николой Залевски, ну а в промежутке между двумя голами с поля выгнали Виктора Осимхена.

Эта победа для Жозе Моуринью очень и очень важна, поскольку тур тому назад «волки» проиграли идущей сейчас на 4-м месте «Болонье» с таким же счётом. Отрыв от «Наполи» составляет одно очко, отставание от «Фиорентины» достигает двух очков. Как ни крути, а даже для достижения 5-го места придётся играть на победу против «Ювентуса».

Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм

Прогноз

Последний матч в этом году для Массимилиано Аллегри и для Жозе Моуринью пройдёт на стадионе «Ювентуса» 30 декабря и начнётся в 22:45 по московскому времени. Google предлагает следующий разброс шансов команд на набор очков в этом матче. Он указывает 43% в качестве вероятности победы «Ювентуса» и сокращения отставания от «Интера» до одного очка (разумеется, если «Интер» ещё и проиграет свою встречу против «Дженоа», которая пройдёт сутками ранее). На ничью предлагается 30%, ну а на победу «Ромы» отдаётся скромная вероятность в размере 23% (она может выйти на 5-е место, если «Фиорентина» также сутками ранее потерпит неудачу в игре с другим туринским клубом, «Торино»). А теперь давайте выясним, что по этому поводу скажет прекрасно нам известная букмекерская контора BetBoom и кого она поставит в фавориты как минимум на бумаге.

Делая ставку, помните, что текущие коэффициенты могут измениться на следующий же день. В теории может получиться, что и у «Ромы» шансы на победу будут побольше, чем шансы на ничью в этом матче. Но обо всём по порядку. Коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри составляет ровно 2, на ничью достигает отметки 3.17, а на победу команды Жозе Моуринью находится на уровне 4.4. Повышенные коэффициенты на этот матч говорят не только о банальной попытке букмекеров привлечь внимание ставочников, но и о том, что здесь действительно не всё очевидно в плане определения явного фаворита.

Обе команды за этот месяц и вообще за год очень устали. Мыслями их игроки уже на новогодних празднованиях: «Ювентусу» будет непросто добиться победы и ещё дождаться осечки «Интера», равно как и «Роме» будет сложно диктовать свои условия в игре. Ничья вполне и вполне вероятна на почве усталости, пусть даже и невыгодна с точки зрения стратегии. Разброс кэфов на двойные исходы примерно такой же: 1.21 на победу «Ювентуса» или ничью, 1.38 на победу любой из команд и 1.85 на победу «Ромы» или ничью.

С исходами разобрались, давайте думать по поводу тоталов. Поскольку в Серии А много голов по традиции не увидишь, да и упорной борьбы хватает, букмекеры предлагают в этот раз ставки на тотал больше 2 за 2.03 и меньше 2 за 1.82. Для более чёткой картины давайте взглянем на результаты пяти предыдущих встреч каждой из команд. Ну и начнём с хозяев, которые по понятным причинам играют сейчас только в Серии А. Кстати, первую встречу в Новом году они проведут 4 января в Кубке Италии против «Салернитаны».

26 ноября. Ювентус 1:1 Интер.

1 декабря. Монца 1:2 Ювентус.

8 декабря. Ювентус 1:0 Наполи.

15 декабря. Дженоа 1:1 Ювентус.

23 декабря. Фрозиноне 1:2 Ювентус.

Вот пять матчей из 12-матчевой беспроигрышной серии, которая насчитывает три ничьи. Из них две пришлись на недавние 5 встреч, причём «Юве» сыграл вничью с лидером. Достойный итог с точки зрения игры и престижа, но не с точки зрения перспектив. Если точнее говорить о тоталах, то прогнозируемый букмекерами тотал меньше 2 был выдержан только в игре против неаполитанцев, а в трёх случаях (с учётом «Наполи») мы видели тотал меньше 2.5 (он предлагается за 1.49). А вообще всё это попало под тотал меньше 3.5 (за него ныне дают 1.15). Если кто-то надеется на условные 2:0, то можно выбрать ставку на тотал меньше 3 за 1.23.

Теперь давайте взглянем на пять предыдущих результатов «Ромы», которая успела отыграть за месяц ещё и матч Лиги Европы против «Шерифа», оформив второе место в группе.

3 декабря. Серия А. Сассуоло 1:2 Рома.

10 декабря. Серия А. Рома 1:1 Фиорентина.

14 декабря. Лига Европы. Рома 3:0 Шериф.

17 декабря. Серия А. Болонья 2:0 Рома.

23 декабря. Серия А. Рома 2:0 Наполи.

Как видно, ничья против идущей на 5-м месте «Фиорентины» осложнила борьбу за 5-е место, потому что прямой конкурент свой отрыв сумел сохранить прежним. Ну а «Шериф» уже не так грозен, как года три тому назад в Лиге чемпионов. Что касается тоталов, то здесь сработал в трёх случаях тотал меньше 3, а во всех встречах был тотал больше 1.5, за который сейчас предлагается коэффициент 1.55. Тотал больше 2.5, зафиксированный в играх против «Сассуоло» и «Шерифа», можно взять за 2.68.

Если говорить максимально сжато об индивидуальных тоталах обеих команд, то у «Ювентуса» можно ожидать как минимум один гол: тоталы больше 1 за 1.64 и меньше 1 за 2.28 говорят об этом. Впрочем, на большее его и не хватит: об этом можно судить по тоталу больше 1.25 за 1.98, который можно сопоставить с тоталом меньше 1.25 за 1.84. А у «Ромы» и вовсе даже на один гол рискует не набраться: тотал больше 0.5 (то есть хотя бы один гол) предлагается с кэфом 1.8, а на тотал меньше 0.5 (то есть даже голом не пахнет) предлагается кэф 2.03. Разница минимальная, и очень крохотное преимущество у «Ромы» в пользу того, что на гол она всё-таки наиграет. Но вот букмекеры полагают, что голов от обеих команд одновременно мы не дождёмся: кэф 1.61 на то, что в лучшем случае пропускать будет только «Рома», против кэфа 2.34 на голы от обеих команд.

Фора в этот раз предлагается не нулевая, но с небольшим перевесом в пользу «Ромы»: коэффициент 2 с форой (-0.5), означающей в данном случае любую победу «Ювентуса», против коэффициента 1.83 с форой (+0.5), которая означает, что «Рома» хотя бы не уступит. Нулевые форы в этот раз не особо котируются: кэф 1.38 на «Ювентус» недостаточно интересен, а кэф 3.15 для «Ромы» кажется нереализуемым и невыполнимым. В тройке фаворитов среди голеодоров значатся «бьянконери» Душан Влахович (коэффициент 3.2 на гол), Мойзе Кин (кэф 3.4) и Аркадиуш Милик (кэф 3.6). «Волк» по имени Андреа Белотти идёт четвёртым с кэфом 4.35.

Рекомендуемая ставка: победа любой команды за 1.38

Мы всё-таки понадеемся, что под Новый год Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью настроят своих подопечных ещё раз сыграть в этом году, порадовать зрителей и уже потом отправиться на долгожданные новогодние каникулы. А какой будет тотал, вот сейчас уже не совсем важно, на наш взгляд. Возможно, что победителю хватит и одного гола, а может быть, и два залетят в чьи-то ворота. А всем любителям итальянского футбола и поклонникам действующих чемпионов Европы мы желаем удачи в Новом году и побольше успехов как на спортивных ставках, так и вне букмекерских контор!

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