Аль-Таавун – Аль-Наср Эр-Рияд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 30 декабря
В субботу, 30 декабря, сыграют Аль-Таавун и Аль-Наср Эр-Рияд в 19 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «King Abdullah Sport City Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Таавун – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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