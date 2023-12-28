Фоден о 3:1 с «Эвертоном»: «Второй тайм – вау! «Ман Сити» просто смел их»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Филип Фоден Футбол

Фил Фоден оценил волевую победу «Манчестер Сити» над «Эвертоном» (3:1) в АПЛ.

«Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо – та же история, пожалуй, была и в предыдущих матчах. В перерыве тренер просто сказал нам верить в себя, потому что мы топ-команда. Второй тайм – вау! Думаю, мы просто смели их.

Хочу похвалить «Эвертон». Думаю, это топ-команда, и в последнее время они выступают очень даже неплохо. Они осложняли нам жизнь, и я очень доволен результатом. Здесь тяжело играть», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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2 комментария
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Опять нервный матч. К счастью закончились хорошо. Вперёд Сити
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Ну что началось то опять?
Ну нормально же очки теряли.
Не надо вот этого самого,не надо опять серию в 15 побед подряд начинать.
Успокойтесь там,вместе с Пепом 😁
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