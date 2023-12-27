Защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл на 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра

Теги Эвертон премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро не сыграет за «Тоттенхэм» в ближайших матчах.

Центральный защитник был заменен в перерыве матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1) из-за травмы.

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу заявил, что Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра. Таким образом, аргентинец точно не сыграет против «Брайтона», «Борнмута», «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».

С ноября за «Тоттенхэм» не играют полузащитники Джеймс Мэддисон и Родриго Бентанкур, а также защитник Микки ван де Вен.

В этом сезоне Ромеро провел 15 матчей в АПЛ и забил 3 гола. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

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7 комментариев
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Основная причина выбывания Тоттенхэма из гонки за 1 место в сравнении с условным арсеналом. Два основных ЦЗ на травме и часто выходит очень средний Бэн Дэвис и пз Эмерсон Роял, в то время как Салиба и Габриэль играют в каждом матче. Надеюсь Леви в первые дни закроет сделку по ЦЗ, иначе снова в лиге конференций играть с парой Дайер - Дэвис
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Мда, не опять а снова.
Ну уже ведутся активные переговоры по ЦЗ, надо быстро закрывать сделку, иначе скоро сам Леви будет в защите бегать.
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Худшие ситуации с травмами - у шпор, МЮ, Ню и Брайтона просто по полкоманды выкашивает и надолго
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Значит Тодибо/Дрэгушин нужны как можно скорее. Но слишком наивно ждать от Леви, что он привезёт кого-то раньше 25 января
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ну сколько можно
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с такими темпами одним трансфером защитника не обойтись
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Хана шпорам
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