Защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл на 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра
Кристиан Ромеро не сыграет за «Тоттенхэм» в ближайших матчах.
Центральный защитник был заменен в перерыве матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1) из-за травмы.
Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу заявил, что Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра. Таким образом, аргентинец точно не сыграет против «Брайтона», «Борнмута», «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».
С ноября за «Тоттенхэм» не играют полузащитники Джеймс Мэддисон и Родриго Бентанкур, а также защитник Микки ван де Вен.
В этом сезоне Ромеро провел 15 матчей в АПЛ и забил 3 гола. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.
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Ну уже ведутся активные переговоры по ЦЗ, надо быстро закрывать сделку, иначе скоро сам Леви будет в защите бегать.