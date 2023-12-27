Защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл на 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра

Кристиан Ромеро не сыграет за «Тоттенхэм» в ближайших матчах.

Центральный защитник был заменен в перерыве матча 18-го тура АПЛ с « » (2:1) из-за травмы.

Тренер « » Эндж Постекоглу заявил, что Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра. Таким образом, аргентинец точно не сыграет против «Брайтона», «Борнмута», «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».

С ноября за «Тоттенхэм» не играют полузащитники Джеймс Мэддисон и Родриго Бентанкур, а также защитник Микки ван де Вен.

В этом сезоне провел 15 матчей в и забил 3 гола. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

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