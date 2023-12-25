Ювентус – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 30 декабря
В субботу, 30 декабря, сыграют Ювентус и Рома в 18 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Рома
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости