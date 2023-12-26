Клопп о травмах левых защитников: «Придется завернуть Гомеса в вату. Не знаю, когда Робертсон вернется, Цимикас выбыл надолго»
Юрген Клопп высказался о травмах левых защитников «Ливерпуля».
Эндрю Робертсон с октября восстанавливается после повреждения плеча. Константинос Цимикас сломал ключицу во время матча против «Арсенала» 23 декабря.
«Сможет ли Джо [Гомес] играть во всех матчах? Я не знаю, когда Роббо вернется, а Костас определенно выбыл надолго. Я не знаю, посмотрим. У меня еще не было времени все обдумать, но сейчас нам действительно тяжело.
Иногда у игроков случаются травмы, и это нужно принимать, но перелом ключицы – это очень плохо, потому что он заживает. У Роббо была другая травма, но на восстановление тоже уходит много времени.
Мы все знаем, что в такие моменты нам нужна удача, и теперь нам придется просто завернуть Джо в вату, чтобы он был готов к игре», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Сегодня «красные» встретятся с «Бернли» в 19-м туре АПЛ. Начало матча – в 20:30 по московскому времени.
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Причина: стал ватником