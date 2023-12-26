Клопп о травмах левых защитников: «Придется завернуть Гомеса в вату. Не знаю, когда Робертсон вернется, Цимикас выбыл надолго»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Эндрю Робертсон Джо Гомес Константинос Цимикас Футбол

Юрген Клопп высказался о травмах левых защитников «Ливерпуля».

Эндрю Робертсон с октября восстанавливается после повреждения плеча. Константинос Цимикас сломал ключицу во время матча против «Арсенала» 23 декабря. 

«Сможет ли Джо [Гомес] играть во всех матчах? Я не знаю, когда Роббо вернется, а Костас определенно выбыл надолго. Я не знаю, посмотрим. У меня еще не было времени все обдумать, но сейчас нам действительно тяжело.

Иногда у игроков случаются травмы, и это нужно принимать, но перелом ключицы – это очень плохо, потому что он заживает. У Роббо была другая травма, но на восстановление тоже уходит много времени.

Мы все знаем, что в такие моменты нам нужна удача, и теперь нам придется просто завернуть Джо в вату, чтобы он был готов к игре», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Сегодня «красные» встретятся с «Бернли» в 19-м туре АПЛ. Начало матча – в 20:30 по московскому времени. 

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7 комментариев
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После следующий игры Джо Гомес попадет на миротворец.

Причина: стал ватником
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Ответ Фарид Харисов
После следующий игры Джо Гомес попадет на миротворец. Причина: стал ватником
Но он же защитник левых, какой он ватник
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Какой же Клопп грустно-ироничный!
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Каждый год на те же грабли, когда есть варианты нужно усиливаться. Гомес ошибается на ровном месте.
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https://www.youtube.com/watch?v=m3pVpuRp5oM
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покупать надо. Скамейки нет уже который год. ФСГ аут.
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Ответ Алекс Мелкумян
Но он же защитник левых, какой он ватник
Хорошо подмечено :)
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