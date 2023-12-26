Карасев о 2023-м: «Год без спадов, ничего не разочаровало. Я в обойме, мне продолжают доверять – это главное»

Сергей Карасев подвел итоги 2023 года в Мир РПЛ.

– 2023 год получился ровным. Он прошел на одном уровне, без каких-то спадов.

Самое позитивное за этот год то, что я в обойме. Здоровье более или менее, а это главное в нашей жизни. Мне продолжают доверять. Доверие – это тоже главное в нашей работе.

Ничего не разочаровало. Все как обычно.

– Футболист, который удивил?

– Никого бы не хотел выделять. И в нашем чемпионате есть прогрессирующие игроки, а в европейском футболе их знают. Там люди всегда на виду, – сказал арбитр .

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