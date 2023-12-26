Минин о «Слове пацана»: «Хороший сериал, играют здорово, но мрак, безысходность. Теперь нужно выбросить из головы «Пыялу» и «Седую ночь»

Станислав Минин поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана».

«Посмотрел. Теперь нужно выбросить из головы «Пыялу» и «Седую ночь».

Хороший сериал, играют здорово (Марат особенно), но мрак, конечно, безысходность», – написал комментатор « » в телеграме.

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