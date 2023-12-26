Минин о «Слове пацана»: «Хороший сериал, играют здорово, но мрак, безысходность. Теперь нужно выбросить из головы «Пыялу» и «Седую ночь»

Теги премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Станислав Минин кино Футбол

Станислав Минин поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана».

«Посмотрел. Теперь нужно выбросить из головы «Пыялу» и «Седую ночь».

Хороший сериал, играют здорово (Марат особенно), но мрак, конечно, безысходность», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграме.

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70 комментариев
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Первые 6 топ, последние 2 кал. Под конец слили сериал
+49
-15
+34
Актерские работы да, хорошие. Кащея шедеврально актер сыграл. Саундтрек хорош, главная тема в основном очень хорошо ложится, хотя под конец и перебор уже с ней. Финальная серия слишком я не знаю, простая какая-то, недокрутили.
Сериал уже событие в российской истории, как бы кто к нему не относился. Ну и нужно отбитым чтобы увидеть в сабже пропаганду и романтизацию уличной жизни, там всё хреново и трагичный конец у абсолютно всех, а для особо тупых в одной из серий специально сделали нарезку, как закончили в реальности все члены уличных банд
+36
-9
+27
Ответ Альтависта
Остались вообще люди в стране, которые ещё не высказались об этом сериале?
я и мой дед не высказывались
+24
-4
+20
Ответ Bill Zapulil
Потому что переснимать последние 2 решили. Пошли на поводу у реакции.
Да там и пересъемок сюжет примерно одинаковый был.
+15
-3
+12
зачем выбрасывать из головы песни? чем они плохие? и Седая ночь хороша текстом, а Пыяла хороша атмосферой техно и хорошим звуком
+12
-4
+8
Ответ elkipalki
Голимая раскрутка сериала о ужасном времени. Мол посмотрите в 90е как плохо было. А сейчас при царе хорошо. Голосуйте за царя. Они еще лк 50 будут пиариться, чтосейчас лучше, чем в 90е, власть хорошая значит. И как же мерзки все те, кто рекламирует эту блевотину в медийномпространстве. Предатели.
В сериале 88-89 год.
+10
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+8
Ответ elkipalki
Голимая раскрутка сериала о ужасном времени. Мол посмотрите в 90е как плохо было. А сейчас при царе хорошо. Голосуйте за царя. Они еще лк 50 будут пиариться, чтосейчас лучше, чем в 90е, власть хорошая значит. И как же мерзки все те, кто рекламирует эту блевотину в медийномпространстве. Предатели.
А в чем проблема? В 90-е реально было хуже. Остальное про власть - твои какие то домыслы.
Ну и да, за Путина проголосует абсолютное большинство. И не из-за сериала.
+13
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+7
Ответ elkipalki
Это предвыборная программа царя. Посмотрите, как было плозо. А при царе хорошо. Но вам не понять, ума не хватает)
Осторожно, у вас шапочка из фольги слетела. Возможно птицы уже читают ваши мысли и передают информацию в ФСБ. Бегите!
+12
-6
+6
Ответ QWertY
Первые 6 топ, последние 2 кал. Под конец слили сериал
вроде все получили по заслугам? в чем слив? кто-то из главных героев счастлив?
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+5
Не смотрел и не хочется. Тема басяцтва уже должна вымереть давно.
+15
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+2
Ответ elkipalki
Голимая раскрутка сериала о ужасном времени. Мол посмотрите в 90е как плохо было. А сейчас при царе хорошо. Голосуйте за царя. Они еще лк 50 будут пиариться, чтосейчас лучше, чем в 90е, власть хорошая значит. И как же мерзки все те, кто рекламирует эту блевотину в медийномпространстве. Предатели.
Совершенно не согласен, сериал мне зашел и Ваш царь тут ни причем, не надо сюда притягивать за уши политоту.
+5
-3
+2
Среднее кино с байками для тех , кто не жил в то время
+5
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+2
Мрак и безысходность? ))
Посмотрите казахский сериал "Чёрный двор" про шпану нулевых. Вот где мрак и безысходность )
"Слово пацана" на его фоне вообще лайтовый ))
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Ответ Валерий Асанов
... кто это вообще такой,че за тип?
лучший комментатор матч тв
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Ответ elkipalki
Это предвыборная программа царя. Посмотрите, как было плозо. А при царе хорошо. Но вам не понять, ума не хватает)
Нашелся тут самый умный))
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Ответ Дмитрий Осипов
зачем выбрасывать из головы песни? чем они плохие? и Седая ночь хороша текстом, а Пыяла хороша атмосферой техно и хорошим звуком
Отвлекают Стасика от прослушивания в башке : Шамана , Чичериной и К°
+7
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Ответ elkipalki
Если лицо не обезображено интеллектом, то сериал щайдет, конечно)
Судя по твоему ответу, не в твоем случае про интеллект говорить, мои соболезнования.
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кто ещё не успел выступить об этом сериале?
торопитесь!!
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Задолбали.
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Ответ Pigmalion
«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Мы с Андреем (Золотаревым — соавтором сериала. — «Газета.Ru») переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее», — пояснил Крыжовников.
Ага, сидел и смотрел каждую серию только с выходом. Не очень убедительно.
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Ответ Павел Мельников
А какие еще причины могут быть.
«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Мы с Андреем (Золотаревым — соавтором сериала. — «Газета.Ru») переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее», — пояснил Крыжовников.
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Ответ Pigmalion
Думаете заставили? А кто заставил и ради чего? По сути ж там не особо че поменялось.
А какие еще причины могут быть.
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сюжетно сериал просто ляп на ляпе
жуйте сами
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Ответ Ramil_27
Актерские работы да, хорошие. Кащея шедеврально актер сыграл. Саундтрек хорош, главная тема в основном очень хорошо ложится, хотя под конец и перебор уже с ней. Финальная серия слишком я не знаю, простая какая-то, недокрутили. Сериал уже событие в российской истории, как бы кто к нему не относился. Ну и нужно отбитым чтобы увидеть в сабже пропаганду и романтизацию уличной жизни, там всё хреново и трагичный конец у абсолютно всех, а для особо тупых в одной из серий специально сделали нарезку, как закончили в реальности все члены уличных банд
Совершенно точно +
0
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Голимая раскрутка сериала о ужасном времени. Мол посмотрите в 90е как плохо было. А сейчас при царе хорошо. Голосуйте за царя. Они еще лк 50 будут пиариться, чтосейчас лучше, чем в 90е, власть хорошая значит.
И как же мерзки все те, кто рекламирует эту блевотину в медийномпространстве. Предатели.
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Ответ Bulat89
Нашелся тут самый умный))
Благо поумнее тех, кто доволен сериалом)
+1
-1
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Как же вы за&@₽ли с этим сериалом
+1
-1
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Ответ elkipalki
Это предвыборная программа царя. Посмотрите, как было плозо. А при царе хорошо. Но вам не понять, ума не хватает)
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Ответ elkipalki
Это предвыборная программа царя. Посмотрите, как было плозо. А при царе хорошо. Но вам не понять, ума не хватает)
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Ответ dalmolchun
Я проголосую за любого, лишь бы не повторились девяностые. И так думает абсолютное большинство. Царь ли будет, шах или император. Не жил 90е, так послушай других. Фильмы не отражают полную картину происходившего тогда. навальнят и молодёжь надо окунуть в те года, и из них 90% будут за черта лысого, лишь бы это развидеть.
Да, а два года назад сказал бы: "Проголосую за кого угодно, лишь бы не было войны"
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