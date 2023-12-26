Минин о «Слове пацана»: «Хороший сериал, играют здорово, но мрак, безысходность. Теперь нужно выбросить из головы «Пыялу» и «Седую ночь»
Станислав Минин поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана».
«Посмотрел. Теперь нужно выбросить из головы «Пыялу» и «Седую ночь».
Хороший сериал, играют здорово (Марат особенно), но мрак, конечно, безысходность», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграме.
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Сериал уже событие в российской истории, как бы кто к нему не относился. Ну и нужно отбитым чтобы увидеть в сабже пропаганду и романтизацию уличной жизни, там всё хреново и трагичный конец у абсолютно всех, а для особо тупых в одной из серий специально сделали нарезку, как закончили в реальности все члены уличных банд
Ну и да, за Путина проголосует абсолютное большинство. И не из-за сериала.
Посмотрите казахский сериал "Чёрный двор" про шпану нулевых. Вот где мрак и безысходность )
"Слово пацана" на его фоне вообще лайтовый ))
торопитесь!!
жуйте сами
И как же мерзки все те, кто рекламирует эту блевотину в медийномпространстве. Предатели.