Каррагер о матче «МЮ» – «Вест Хэм»: «Слова тен Хага, что «Юнайтед» контролировал игру, напомнили тренеров, у которых не шли дела в их последнем сезоне. Результат не так уж шокировал – это должно было произойти»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Вест Хэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Лукас Пакета Футбол

Джейми Каррагер считает закономерным поражение «МЮ» от «Вест Хэма».

В субботу «Манчестер Юнайтед» уступил в матче 18-го тура АПЛ со счетом 0:2.

«Когда я услышал, как [после матча] тренер [тен Хаг] сказал, что они контролировали игру – это немного напомнило мне тренеров, с которыми я работал, у которых дела в их последнем сезоне шли не очень хорошо.

Я смотрел матч – обе команды играли плохо, но, когда я увидел составы, я ни на минуту не подумал, что «Манчестер Юнайтед» победит. Так что счет 2:0 в пользу «Вест Хэма» не так уж и шокировал меня. Когда я увидел команды, я подумал, что это должно было произойти.

Пакета поучаствовал в обоих голах, он был лучшим на поле, но я знал это еще до матча», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

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2 комментария
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Сказал человек с нулем в графе "АПЛ"
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пора этому лысому отдать трудовую книжку и перечислить окончательный расчет
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