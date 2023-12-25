Каррагер о матче «МЮ» – «Вест Хэм»: «Слова тен Хага, что «Юнайтед» контролировал игру, напомнили тренеров, у которых не шли дела в их последнем сезоне. Результат не так уж шокировал – это должно было произойти»

Джейми Каррагер считает закономерным поражение «МЮ» от «Вест Хэма».

В субботу «Манчестер Юнайтед» уступил в матче 18-го тура со счетом 0:2.

«Когда я услышал, как [после матча] тренер [тен Хаг] сказал, что они контролировали игру – это немного напомнило мне тренеров, с которыми я работал, у которых дела в их последнем сезоне шли не очень хорошо.

Я смотрел матч – обе команды играли плохо, но, когда я увидел составы, я ни на минуту не подумал, что « » победит. Так что счет 2:0 в пользу « » не так уж и шокировал меня. Когда я увидел команды, я подумал, что это должно было произойти.

поучаствовал в обоих голах, он был лучшим на поле, но я знал это еще до матча», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

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