Сунесс об АПЛ: «Самая захватывающая гонка за последние годы – любая из команд в топ-5 может выиграть, включая «Виллу». Назвал бы фаворитами «Ливерпуль» и «Сити»

Грэм Сунесс считает, что борьба за титул АПЛ в этом сезоне будет непредсказуемой.

«Верхняя часть турнирной таблицы очень плотная, пятерку лучших клубов разделяет всего несколько очков. Как обычно, Премьер-лига оставила в дураках тех, кто лениво предположил, что только потому, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 в прошлом сезоне, они сделают то же самое и в этот раз, и что «Кристал Пэлас» проиграет « » только потому, что идет на 15-м месте.

Но даже я не ожидал такого сезона. Я искренне верю, что любая из пяти команд [с вершины таблицы] могла бы выиграть титул, включая « », процветающую под руководством . Мы наблюдаем, возможно, самую захватывающую гонку за титул за последние годы.

Я уверен, что работа Унаи не сильно отличается от того, что было в « » четыре года назад. То, как все обернулось, не сделало его плохим тренером. Его успех – еще одно доказательство того, что тренеров, как правило, списывают со счетов слишком рано. В пятницу «Вилла» упустила шанс подняться на первое место, и то, как они отреагируют на это, скажет нам о многом. Плохие результаты вызывают реакцию у топ-команд.

Не стоит сбрасывать со счетов и « ». Для меня их ничья с «Сити» три недели назад была знаменательной. Это показывает, какая у них хорошая команда, если они играют в футбол, который заставляют болельщиков подпрыгивать.

Трансферы сделали «Арсенал» лучше, чем в прошлом сезоне. «Ливерпуль» также очень выделяется на фоне других команд, и у него больше возможностей забивать голы, чем у кого-либо другого.

Я считаю, что проблемы «Сити» с поддержанием уровня прошлого сезона была кратковременными – это следствие того, что три игрока мирового класса не были доступны им регулярно. «Сити» проиграл четыре из шести матчей, которые пропустил Родри, его отсутствие объясняет, почему они пропустили больше голов в этом сезоне. Спросите себя, как часто Кевин де Брюйне, отсутствовавший с первой игры в этом сезоне, становился причиной напряженных матчей в последние пять лет, и вы поймете, почему его не хватает. Теперь выбыл и Эрлинг Холанд.

Я не считаю, что другим клубам, особенно «Ливерпулю», нужно смотреть на успехи «Сити» и извлекать выгоду, пока это возможно. Беспокоиться нужно только за свою игру. На данном этапе я по-прежнему назвал бы фаворитами «Ливерпуль» и «Сити», но по природе этой лиги просто нельзя категорически утверждать, что выиграет какая-то конкретная команда», – написал Сунесс в колонке для Daily Mail.

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