Сунесс об АПЛ: «Самая захватывающая гонка за последние годы – любая из команд в топ-5 может выиграть, включая «Виллу». Назвал бы фаворитами «Ливерпуль» и «Сити»

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Грэм Сунесс Унаи Эмери Кевин де Брюйне Родри Эрлинг Холанд Футбол

Грэм Сунесс считает, что борьба за титул АПЛ в этом сезоне будет непредсказуемой.

«Верхняя часть турнирной таблицы очень плотная, пятерку лучших клубов разделяет всего несколько очков. Как обычно, Премьер-лига оставила в дураках тех, кто лениво предположил, что только потому, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 в прошлом сезоне, они сделают то же самое и в этот раз, и что «Кристал Пэлас» проиграет «Манчестер Сити» только потому, что идет на 15-м месте.

Но даже я не ожидал такого сезона. Я искренне верю, что любая из пяти команд [с вершины таблицы] могла бы выиграть титул, включая «Астон Виллу», процветающую под руководством Унаи Эмери. Мы наблюдаем, возможно, самую захватывающую гонку за титул за последние годы.

Я уверен, что работа Унаи не сильно отличается от того, что было в «Арсенале» четыре года назад. То, как все обернулось, не сделало его плохим тренером. Его успех – еще одно доказательство того, что тренеров, как правило, списывают со счетов слишком рано. В пятницу «Вилла» упустила шанс подняться на первое место, и то, как они отреагируют на это, скажет нам о многом. Плохие результаты вызывают реакцию у топ-команд.

Не стоит сбрасывать со счетов и «Тоттенхэм». Для меня их ничья с «Сити» три недели назад была знаменательной. Это показывает, какая у них хорошая команда, если они играют в футбол, который заставляют болельщиков подпрыгивать.

Трансферы сделали «Арсенал» лучше, чем в прошлом сезоне. «Ливерпуль» также очень выделяется на фоне других команд, и у него больше возможностей забивать голы, чем у кого-либо другого.

Я считаю, что проблемы «Сити» с поддержанием уровня прошлого сезона была кратковременными – это следствие того, что три игрока мирового класса не были доступны им регулярно. «Сити» проиграл четыре из шести матчей, которые пропустил Родри, его отсутствие объясняет, почему они пропустили больше голов в этом сезоне. Спросите себя, как часто Кевин де Брюйне, отсутствовавший с первой игры в этом сезоне, становился причиной напряженных матчей в последние пять лет, и вы поймете, почему его не хватает. Теперь выбыл и Эрлинг Холанд.

Я не считаю, что другим клубам, особенно «Ливерпулю», нужно смотреть на успехи «Сити» и извлекать выгоду, пока это возможно. Беспокоиться нужно только за свою игру. На данном этапе я по-прежнему назвал бы фаворитами «Ливерпуль» и «Сити», но по природе этой лиги просто нельзя категорически утверждать, что выиграет какая-то конкретная команда», – написал Сунесс в колонке для Daily Mail.

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7 комментариев
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Только вот судьи в этом сезоне просто 🤡
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Главная интрига - это насколько сильно и дальше будут ошибаться судьи и влиять на результат, так как каждая из команд топ 5 так или иначе страдает в каждом туре от этих людей со свистком

И про Эмери немного добавлю: его работа в Арсенале вызывала большие вопросы, и он был уволен абсолютно по делу, почти все трансферы оказались плохими и провальными, раздевалку он потерял полностью уже на 2 сезон, так что не тренер он для топ-клуба и точка
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+3
Ответ jem777
В итоге выиграет Сити. Интрига ага.))
С таким судейством - да
Если начнут одинаково судить, то нет
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+3
После матча с мю и арс убежден что ливер не выиграет АПЛ
+3
-3
0
В итоге выиграет Сити. Интрига ага.))
+3
-3
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Как только начали Ливерпуль называть в числе фаворитов на чемпионство, сразу начали буксовать. Пусть лучше Сити с Арсеналом воюют, а Ливерпуль пусть будет в тени и без давления
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Ответ felixdyadya
После матча с мю и арс убежден что ливер не выиграет АПЛ
Да кто ж виноват что Шоу и Эдегор играют руками в своей штрафной и судьи не назначают пенальти в ворота соперников Ливерпуля
+3
-3
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