Агент Пимента может предложить Сперцяна «Интеру» на встрече с руководством клуба (Metaratings)

Теги Интер премьер-лига Россия серия А Италия Краснодар агенты Эдуард Сперцян Рафаэла Пимента Футбол

Агент Рафаэла Пимента может предложить Эдуарда Сперцяна «Интеру».

По информации Metaratings.ru, Пимента, агент хавбека «Краснодара» и сборной Армении, в ближайшие дни проведет встречу с руководством «Интера», где может предложить игрока клубу.

Источник отмечает, что Пимента, вероятно, предложит Сперцяна и другим итальянским клубам на встрече с их руководителями.

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