Пономарев о судействе в РПЛ: «Стоит чаще приглашать женщин, они отличаются внимательностью. Болельщики регулярно говорят, что мужчины-судьи вставляют палки в колеса определенным клубам»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев приветствует работу женщин-арбитров на матчах Мир РПЛ.

«Конечно, нужно давать им шансы. А почему нет? Женщины отличаются внимательностью, они приносят много пользы на других работах, а эта чем отличается? Нужно знать футбольные правила и иметь хорошую физическую подготовку.

Я считаю, что стоит попробовать чаще приглашать женщин для работы на матчах РПЛ. У нас регулярно болельщики говорят, что мужчины-судьи специально вставляют палки в колеса определенным клубам, верно? Я не думаю, что подобные разговоры будут вокруг женщин-арбитров», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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5 комментариев
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А ещё — стариков, потому что они обладают мудростью и детей, потому что они обладают непосредственностью.
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да уж, вставлять палки - не женское занятие
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Женщины очень внимательны в том, что касается косяков их мужчин.
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Ответ Н.Ф.
Женщины очень внимательны в том, что касается косяков их мужчин.
Даже если косяков и не было.
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