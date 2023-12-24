Пономарев о судействе в РПЛ: «Стоит чаще приглашать женщин, они отличаются внимательностью. Болельщики регулярно говорят, что мужчины-судьи вставляют палки в колеса определенным клубам»

Владимир Пономарев приветствует работу женщин-арбитров на матчах Мир РПЛ.

«Конечно, нужно давать им шансы. А почему нет? Женщины отличаются внимательностью, они приносят много пользы на других работах, а эта чем отличается? Нужно знать футбольные правила и иметь хорошую физическую подготовку.

Я считаю, что стоит попробовать чаще приглашать женщин для работы на матчах . У нас регулярно болельщики говорят, что мужчины-судьи специально вставляют палки в колеса определенным клубам, верно? Я не думаю, что подобные разговоры будут вокруг женщин-арбитров», – сказал бывший игрок .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам