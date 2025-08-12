«Парма» хочет 30 млн евро и бонусы за Леони. Защитник интересен «Ливерпулю»

«Парма» оценивает Джованни Леони в 30 млн евро.

Ранее сообщалось , что защитником всерьез интересуется «Ливерпуль ». Также Леони интересен ряду клубов Серии А, включая «Милан» и «Интер».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Парма » готова расстаться с Леони за 30 млн евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Леони провел 17 матчей в Серии А и забил один гол. Подробную статистику 18-летнего защитника можно найти здесь .