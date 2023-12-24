«Барса» следит за хавбеком «Флуминенсе» Андре. Бразильцем интересовались «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм»

Теги Ливерпуль Флуминенсе высшая лига Бразилия Фулхэм премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига Арсенал возможные трансферы Андре Нето Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Флуминенсе» Андре Нето.

По информации Mundo Deportivo, на данный момент Андре не является приоритетной трансферной целью «Барселоны», однако позиция «блауграны» может измениться в зависимости от ситуации на трансферном рынке. В «Барселоне» считают бразильского полузащитника игроком высокого уровня. Также отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Деку поддерживает связь с руководством «Флуминенсе».

Контракт Андре с «Флуминенсе» истекает в конце 2026 года. Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник интересен «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Фулхэму». Ожидается, что трансфер обойдется в 30-35 млн евро.

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4 комментария
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Опорник конечно нужен кровь из носа
+3
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+3
да оставьте уже этих бразилов. С ними каши не сваришь
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0
Ответ Abdul Aziz
да оставьте уже этих бразилов. С ними каши не сваришь
На чём основан подобный вывод ?
0
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Ответ Вячеслав Новиков
Опорник конечно нужен кровь из носа
У Нико Гонсалеса мало игрового времени в Порту. Надо взять в аренду)
До сих пор не понимаю, почему Хави так и не дал ему шанс
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