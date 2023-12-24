«Барса» следит за хавбеком «Флуминенсе» Андре. Бразильцем интересовались «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм»

«Барселона» интересуется хавбеком «Флуминенсе» Андре Нето.

По информации Mundo Deportivo, на данный момент Андре не является приоритетной трансферной целью «Барселоны», однако позиция «блауграны» может измениться в зависимости от ситуации на трансферном рынке. В «Барселоне» считают бразильского полузащитника игроком высокого уровня. Также отмечается, что спортивный директор «Барселоны» поддерживает связь с руководством « ».

Контракт Андре с «Флуминенсе» истекает в конце 2026 года. Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник интересен «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Фулхэму». Ожидается, что трансфер обойдется в 30-35 млн евро.

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