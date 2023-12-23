У «Милана» 3 победы за 9 последних туров Серии А. Команда Пиоли отстает от «Интера» на 8 очков

«Милан» потерял очки в 6 из 9 последних матчей в чемпионате Италии.

Команда Стефано Пиоли в 17-м туре сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2).

Начиная с 22 октября «россонери» одержали лишь три победы, а также трижды сыграли вничью и трижды уступили.

На данный момент « » отстает от « », лидирующего в Серии А, на 8 очков, от идущего вторым « » – на 4.

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