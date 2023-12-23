У «Милана» 3 победы за 9 последних туров Серии А. Команда Пиоли отстает от «Интера» на 8 очков

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Салернитана Футбол

«Милан» потерял очки в 6 из 9 последних матчей в чемпионате Италии.

Команда Стефано Пиоли в 17-м туре сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2).

Начиная с 22 октября «россонери» одержали лишь три победы, а также трижды сыграли вничью и трижды уступили.

На данный момент «Милан» отстает от «Интера», лидирующего в Серии А, на 8 очков, от идущего вторым «Ювентуса» – на 4.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поплыл Милан
+4
0
+4
Пиоли - все.Ну пора волевое решение принимать,это не команда,а посмешище.
+1
0
+1
Ну это не игра, это какое то убожество.
+1
0
+1
там не деда, а Миланлаб нужно менять, причем в полном составе)) который сезон уже полный лазарет, конца и края этим травмам не видно.
+1
0
+1
Что сказать по игре? Печаль. Против одной из худших команд никакого конструктива, будто играли две равные команды. Плохие матчи у всех бывают, но что-то много плохих матчей последнее время. Есть вопросы к Пиоли. Честно непонятно кем его менять, свободных топов нет, а Мотта и Палладино это такой рандом. Работать с яркими середняками всегда проще, да и по игре какой-то феерии у Болоньи не видел. Монца, да, приятно играет, только будет ли это эффективно в Милане? 39 лет ему всего, сможет ли он раздевалку не потерять. По ощущениям последний сезон Пиоли. Никакого негатива к нему нет, но хочется большего, а с ним будто в потолок упёрлись. Вроде и в топ-4 должны попадать, можно за кубок побороться, но изюминки в игре Милана нет
+1
0
+1
Зато Пиоли скудетто выиграл. Еле спаслись с последней командой чемпионата. Игры нет, мотивация появляется только когда жареным пахнет, ещё и травмы мучают. Жиру не в форме, а Йович заиграл? Играть будет Жиру, конечно же. Леао явно не вошёл в игру? Уберем Пулишича, хотя можно было бы его налево отправить, а чукву направо. Чик явно на АПЗ не может играть- значит надо его туда и поставить. Хотя у Пиоли все на этой позиции убого играют, ибо для него, видимо, вообще непонятно зачем нужна эта позиция. Позиционная атака нулевая, ну это уже не новость. Но даже игру засушить не можем: вроде после гола начали тупо катать мяч, а опасные атаки все равно пускали. Надеюсь выгонят ссаными тряпками всех ответственных за физическое состояние зимой, а летом и лысого
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий