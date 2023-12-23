У «Милана» 3 победы за 9 последних туров Серии А. Команда Пиоли отстает от «Интера» на 8 очков
«Милан» потерял очки в 6 из 9 последних матчей в чемпионате Италии.
Команда Стефано Пиоли в 17-м туре сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2).
Начиная с 22 октября «россонери» одержали лишь три победы, а также трижды сыграли вничью и трижды уступили.
На данный момент «Милан» отстает от «Интера», лидирующего в Серии А, на 8 очков, от идущего вторым «Ювентуса» – на 4.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам